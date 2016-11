Andersen og Nord-Korea til topps i Hongkong

(Hongkong – Nord-Korea 0-1) Godt gjemt i bakgrunnen på bildet – men likevel godt synlig – står en norsk landslagstrener som har en god dag.

Etter sin tredje seier av tre mulige i kvalifiseringen (uten baklengsmål), er Jørn Andersens Nord-Korea klare for sluttspillet i Øst-Asia-mesterskapet. Det arrangeres i desember neste år, og der venter topp asiatisk motstand: Japan, Kina og Sør-Korea.

For nordkoreanerne, som lenge har vært uten mulighet til å nå VM i Russland i 2018, var det ekstra viktig å komme til dette mesterskapet.

Andersens lag avsluttet med en sterk 1-0-seier over Hongkong, i Hongkong, med et bra trykk på tribunen på Mong Kok-stadion. Et offensivt Nord-Korea tok tak i kampen med en gang – og var gode. Hjemmelaget hadde scoret syv mål på sine to første kamper (mot Taiwan og Guam), nigerianskfødte Alex Akande hadde stått bak seks av dem.

STERKE TALL: Jørn Andersen har ledet Nord-Korea i åtte kamper. Det har gitt seks seire, én uavgjort og ett tap. Her på pressekonferansen etter dagens kamp. Foto: PRIVAT

Men laget som består av flere spillere født i Brasil, Afrika og England kom nesten ikke til en eneste målsjanse i «finalen», den avgjørende kampen mot «hissige» nordkoreanere, meget aggressive i gjenvinningsfasen.

– Vi gjennomførte en meget bra kamp. Vi er godt organisert defensivt og alltid farlige fremover på banen. Det er klart det er moro å vinne slike kamper som dette, sier 53 år gamle Andersen.

Hans lag spiller en krevende og ganske dristig fotball, mye ball langs bakken, høyt tempo og særlig 1. omgangen var imponerende. Jong Il-Gwan ble matchvinner etter at han rev til seg ballen, dro seg vakkert gjennom forsvaret og løftet ballen elegant over keeper, hans sjette mål under Jørn Andersens ledelse.

Nord-Korea hadde flere gode muligheter, blant annet en kanon i tverrliggeren, og burde ledet mer ved pause.

SCORET IGJEN: Jong Il-Gwan ble avgjørende for Jørn Andersen igjen. Her er de to sammen etter at 24-åringen ble matchvinner i Andersens første landskamp, 1-0-seier over Irak i Malaysia. Dette var hans sjette mål på åtte kamper under Andersen. Foto: TROND JOHANNESSEN

I 2. omgang ble det en mer rotete forestilling, preget av noen stygge taklinger og et mer og mer frustrert Hongkong. Jørn Andersen var nesten i håndgemeng med «brassen» Roberto ved en anledning.

– Han latet som om han ble truffet i en takling. Jeg så at han ikke ble det, og fortalte ham det. Da reiste han seg opp og bannet opp i ansiktet mitt på portugisisk, sier Fredrikstad-mannen.

Han har seks seire, én uavgjort og ett tap på sine åtte kamper med Nord-Korea. Andersen startet i jobben 1. mai. Kontrakten strekker seg i første omgang til 1. januar, og han har skaffet seg gode kort på hånden foran eventuelle kontraktsforhandlinger.

– Dette er også en veldig viktig seier for meg, selvsagt. Jeg føler at vi har gjort store fremskritt etter seks måneder sammen, sier Jørn Andersen.