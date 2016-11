Liverpool til topps i Premier League

(Liverpool - Watford 6-1) Manchester City og Chelsea tangerte og passerte Liverpool som mestscorende i ligaen lørdag. Søndag responderte de på voldsomt vis.

Ikke siden 2002/2003-sesongen har Liverpool levert en sesongåpning som står i stil med den de har gjennomført nå.

Elleve kamper inn i årets sesong har de åtte seire, to uavgjorte resultater og kun ett tap (2-0-tap mot Burnley i andre serierunde).

Søndag vartet de opp med festfotball da Watford gjestet Anfield.

– Klopp har skapt et fort av Anfield, var Kasper Wikestads kommentar under TV 2s sending.

Det var femte gang Jürgen Klopp ledet Liverpool på hjemmebane denne høsten. Fire ganger har det endt med seier, og de har scoret utrolige 16 mål.

– Vi har sittet her underveis og sagt at det kunne bli mer. Det var total overkjøring fra start til mål. Watford har gjort det vanskelig for mange. Det er mange som har slitt mot Watford, det gjorde ikke Liverpool, sa Petter Myhre etter kampslutt.

Dødelig trio

Fem ganger måtte Watford ta avspark etter mål imot. Mennene bak målene var de vante.

• Sadio Mané scoret sitt fjerde og femte på fem kamper.

• Roberto Firmino scoret sitt femte på syv kamper

• Philippe Coutinho var sist eller nest sist på scoringer for åttende gang på syv kamper.

– Målene kan komme når som helst og fra hvor som helst, og det er en styrke for et lag som kjemper i toppen av enhver liga, kommenterte Wikestad.

Men det tok nesten en halvtime før det løsnet for Klopps menn. Men da Liverpool leder, er Liverpool gode.

Tempo i lengderetning

Mannen bak den forløsende scoringen var 175 centimeter høye Sadio Mané. 24-åringen fra Senegal stusset inn 1-0-ledelse etter 27 minutter.

Kun tre minutter senere satt 2-0 i nota. Liverpool vartet opp med presis fotball i lengdretningen.

Ballen gikk fra Lallana, via Firmino helt til de rappe føttene til Coutinho. Brasilianeren tok et touch innover i banen, og dunket inn 2-0.

Fort i lengderetning gikk det også i forkant av 3-0-scoringen til Emre Can. En lang ball opp fra Karius ble stusset videre av Firmino. Lærkula havnet i føttene på Adam Lallana, som svingte inn en perfekt utoverskrudd crosser i retning tyske Can.

3-0.

Og en sprudlende overkjøring de første 45 minuttene var vel gjennomført.

Foto: Phil Noble , Reuters

Topper Premier League

De siste 45 ble en parademarsj. En parademarsj med tidvis høyt tempo, og angrepsfotball det luktet svidd av på eget gress.

Som i 1. omgang brukte hjemmelaget litt tid før scoringene kom, men da de satt, kom de tett som haggel.

4-0 ved Roberto Firmino etter 57 minutter.

5-0 ved Adam Lallana, med Firmino som regissør etter 60 minutter.

At Daryl Janmaat curlet inn 5-1 kvarteret før slutt betyr kanskje ikke så mye i det lange løp.

Men Jürgen Klopp viste tydelig at han ikke likte det.

14 minutter senere scoret Georginio Wijnaldum sitt første, da han fastsatte resultatet til 6-1.

