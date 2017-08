Liverpool-stjerne ut i flere måneder

Liverpool bekrefter at Adam Lallana (29) mister den første perioden av sesongen.

Den offensive spilleren fikk problemer i låret under treningskampen mot Atletico Madrid onsdag. Nå bekrefter manager Jürgen Klopp at han er ute av spill i august og september.

Så du? Disse venter for Liverpool i CL-kvalik

– Dette er definitivt ikke nyhetene vi ønsket oss. Uheldigvis er skaden slik at Lallana er ute av spill i et par måneder, ikke uker, så vi kan utelukke ham i august og september, sier Klopp til egne nettsider.

Tips: Slik slår du alle i Fantasy (VG+)

Liverpool har en hektisk periode foran seg med seks kamper de neste 23 dagene:

5. august venter Atletic Bilbao i treningskamp

12. august står Watford for tur i serieåpningen

15. august er det bortekamp mot Hoffenheim i Champions League-kvalik

19. august er første hjemmekamp mot Crystal Palace

23. august er returkamp mot Hoffenheim

27. august venter årets første storkamp hjemme mot Arsenal

I første kamp etter den internasjonale pausen venter bortekamp mot Manchester City 9. september.

Professor: Derfor har overgangene tatt av

– Utover det må vi overvåke Lallana og se. Han er en gutt med en holdning i verdensklasse til alt profesjonelt, og han har alltid kommet tilbake raskt fra skader, så vi må vente og se.

Lallana gikk ut til pause i kampen som endte 1-1, men Liverpool tapte på straffespark etter 90 minutter mot Atletico Madrid. Dagen før spilte han andre omgang i 3-0-seieren over Bayern München.

Les også: Neymar snakker ut om sjokkovergangen

Sist sesong sto 29-åringen for åtte mål og syv assist for Merseyside-klubben. Det var hans klart mest produktive sesong for Liverpool siden overgangen fra Southampton i 2014.

Liverpool-spiss Daniel Sturridge måtte ut med skade i den sistnevnte kampen etter at han scoret. Han er foreløpig uaktuell for kampen mot Atletic Bilbao lørdag, men kan rekke Premier League-åpningen, skriver engelske medier.