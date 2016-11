Klopp lei av å snakke om manglende Europa-spill

Liverpool er på delt førsteplass i Premier League etter ti serierunder, men manager Jürgen Klopp fnyser av de som forklarer suksessen med manglende Europa-spill.

– Jeg kan ikke sammenligne, for jeg har reist rundt i Europa de siste syv-åtte årene. Og jeg tenkte aldri at det var for mye mens vi var ute og reiste. Dersom du skal ha suksess, må du ha suksess i Europa, sier Klopp,

Han møtte pressen på Melwood på formiddagen i dag - og viste med hele sitt vesen hva han mente om fokuset.

– Watford har heller ikke reist denne uken, og det er det eneste jeg tenker på, sier Klopp - som er klar for å møte gultrøyene på Anfield søndag.

– Jeg leser ikke aviser, så jeg må spørre: Spurte du Antonio Conte (Chelseas manager) om det samme spørsmålet? De er i den samme situasjonen som oss, sier han om italieneren som leder storklubben som ikke kvalifiserte seg for Europa etter fjorårets svake 10. plass.

Positiv Heggem

Vegard Heggem, som spilte for Merseyside-klubben fra 1998 til 2003, forstår at Klopp ikke ønsker å snakke så mye om Europa.

– Det er både fordeler og ulemper ved å spille i Europa. Fordelen er at laget får bedre tid til å trene og hvile, sier Heggem.

– Men jeg tror at Klopp, som ønsker å bygge Englands beste lag, selvfølgelig vil spille i Europa. Det er en god kamparena, og det er et sted der du utvikler deg. Nå har Liverpool en bredere tropp enn hva de har hatt de siste årene, og derfor tror jeg de ville stått bedre i Europa, sier han.

United-stikk

I går kveld tapte Manchester United 2-1 for Fenerbache i Tyrkia, og veien videre ser vanskelig ut for Josè Mourinhos menn.

– Manchester United er kanskje i den samme situasjonen som oss fra januar. Det er ikke sikkert de synes det er så positivt nå, men i januar kan det hende de er fornøyde med det. Vi bruker treningene våre til å trene og forberede oss, og i en ideell verden vinne de kampene vi skal spille, sier han.

ikke overrasket

Liverpool, Arsenal og Manchester City topper Premier League-tabellen med 23 poeng etter ti kamper.

– Jeg er ikke overrasket over hvor mange poeng vi har tatt, og jeg har heller ikke satt et konkret mål for hvor mange poeng vi har som mål å ta. Vi konsentrerer oss om neste kamp, forteller Klopp.