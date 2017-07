Zekhnini støtter Zahids slakt av norsk fotball

MOENA (VG) (Fiorentina – Bari 1-1) Rafik Zekhnini (19) er lykkelig over å være i italiensk fotball, og glad for at han skal møte lag som spiller annerledes enn de norske.

I en dal helt nord i Italia startet han lørdag kveld sin andre strake kamp for Fiorentina, etter å ha vært i klubben i en snau uke.

Zekhnini scoret i den første, mot Trento fra Serie D (vant 5-0). Det ble tøffere og tettere og mer virkelighetsnært mot Bari fra Serie B, men nordmannen kom til en god sjanse før pause, men keeper kom litt for fort ut, Han kom også til et skudd som fort kunne endt med straffespark rett etter pause.

Etter 63 minutter ble Zekhnini byttet ut, inn kom Jaime Baez og han sto bak utligningen, med et lekkert hælspark.

Men Zekhnini har hatt gode dager under treningsleiren i idylliske Moena, selv om det ikke er så lett å snakke med de nye lagkameratene.

– Språket er den største utfordringen nå. Det er ikke så lett når det meste foregår på italiensk, og treneren gir sine beskjeder på italiensk. Det blir å ta språktimer så fort sesongoppkjøringen er ferdig, sier Zekhnini.

Han forstår imidlertid Fiorentinas 4-2-3-1-system. Han ligger til venstre i den offensive midtbanetrioen. I går hadde han to mann med forpliktende etternavn ved siden av seg; i midten Ianis Hagi (18), sønn av sin far, og til høyre den mange mener er Fiorentinas beste spiller, 19 år gamle Federico Chiesa (19), sønn av tidligere landslagsspiller Enrico.

Zekhnini forstår også Ghayas Zahid, Vålerenga-spilleren som forrige helg gjøv løs på Kristiansund og mange andre norske lag som han maner bare driver med «lange baller». «Hvis vi skal ha frem spillere, så kan vi ikke spille på den måten der. Det er bare tull», mener Zahid.

Det til dels voldsomme angrepet ble ikke tatt godt imot i Fotball-Norge, men Rafik Zekhnini mener mye av det samme:

– Ja, jeg støtter Zahid. Det er mange klubber som spiller sånn som Kristiansund gjør, og det er ikke bra for fotballen i det hele tatt. Det skader norsk fotball på sikt, men sånn spiller de heldigvis ikke her.

– Er du glad for å være borte fra norsk fotball på grunn av det?

– Nei, jeg skal ikke si at jeg er glad for å være her kun på grunn av det. Jeg trivdes i Odd, men følte meg klar til å ta det neste steget. Men som sagt; jeg skjønner godt hva Zahid mener, sier han, før han blir dratt bort av Fiorentinas pressesjef Luca Di Francesco. Ingen spillere snakket etter denne kampen, men VG fikk mast seg til to minutter med Zekhnini.

SJEFEN: Stefano Pioli (til høyre) er mannen som skal forvandle Rafik Zekhnini fra fotballgutt til fotballmann. Til venstre pressesjef Luca Di Francesco. Foto: TROND JOHANNESSEN

I løpet av den drøye timen på banen jaktet han konstant bakromsmuligheter, men fikk sjelden gjennombruddspasningen.

– Det tar litt tid å bli kjent med de andre. Men formasjonen vår, 4-2-3-1, har jeg alltid ønsket å spille. Da kan jeg både gå inn i banen og på utsiden, sier Zekhnini.

– Er du overrasket over at du har fått starte begge kampene?

– Jeg setter i hvert fall pris på det. I den første kampen hadde jeg ikke fått trent med laget ennå, bare hilst på gutta. Da var jeg litt overrasket, men jeg følte at jeg fikk vist meg frem, svarer mannen som hadde nummer 11 mot Bari, men det er fremdeles uklart hvilket nummer som vil stå på ryggen hans under sesongen.

Han vil ikke spekulere i om han starter i serieåpningen 20. august.

– Oppkjøringen er viktig her, og jeg skal gjøre så godt jeg kan.

Journalist Matteo Dovellini fra La Repubblica følger Fiorentina tett. Han mener at det generelt er vanskelig for unge spillere å slå til i Serie A, mest på grunn av kraftfulle forsvarsspillere, og han tror at Rafik Zekhnini vil få litt problemer med fysikken.

FØLGER ZEKHNINI: Matteo Dobbelini, La Repubblica.

– Han er ganske spinkel, akkurat som Ianis Hagi (18) var da han kom i fjor. Men nå har Hagi fått større muskler, påpeker Dovellini, og tror det samme vil skje med Zekhnini. Han tror likevel at Zekhnini kan være i førsteelleveren når ligaen starter 20. august, på grunn av hurtigheten.

– Han var vel ikke så god i denne kampen, men du ser at han har stor fart, påpeker Dobbelini, som har fulgt Fiorentina i de to ukene laget har vært i Moena.

Trener er Stefano Pioli, som sist var i Inter, der han mistet jobben i mai. Nå skal han få fart på Fiorentina, og på Zekhnini. I går ville ikke den gråskjeggede 51-åringen si noe spesifikt om sin nye nordmann, men etter 5-0 over Trento understreket treneren at Zekhnini må være tålmodig.

– Han har et stort potensial og veldig gode kvaliteter, men må vokse som spiller og mann, understreket Pioli, som også har hatt ansvaret for klubber som Palermo, Bologna og Lazio.

– Han mener at jeg er god én mot én og at jeg må prøve å utnytte det, og det setter jeg pris på. Han sier at han er glad for at jeg er her. Og jeg er glad for å være her, jeg også, sier Rafik Zekhnini, før VG får beskjed om at tiden er ute.

Men tiden kan altså snart være inne, for noe stort, for Rafik Zekhnini.