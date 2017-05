Totti legger opp: I Roma er han større enn pokaler

Roma-legenden Francesco Totti (40) legger opp etter denne sesongen, bekrefter klubben.

Det har vært en dårlig skjult hemmelighet lenge, men nå er det bekreftet: Totti, som kom til Roma da han var 13 år, legger opp som fotballspiller etter denne sesongen.

– Jeg visste jeg allerede at det var en avtale mellom klubben og ham om at dette er Tottis siste sesong som spiller. Deretter vil han begynne som direktør i klubben, avslører Romas påtroppende sportsdirektør Monchi på en pressekonferanse onsdag ifølge Football Italia.

Bekreftelsen kom i forbindelse med presentasjonen av Monchi som Romas nye sportsdirektør. Spanjolen kommer fra Sevilla, der han har jobbet siden 2000. Nå har han planer om å bruke Totti aktivt som rådgiver.

– Totti er Roma. Jeg vil jobbe så tett på ham som mulig. Jeg ville elsket å lære bare én prosent av det han vet, sier Monchi.

– En av de aller største

Verdensmesteren fra 2006 har scoret 250 mål i løpet av 28 år i den italienske hovedstadsklubben, der han debuterte på A-laget som 16-åring i 1993. Han har spilt 616 kamper i Serie A, et antall som kun er slått av Gianluigi Buffon (617) og Paolo Maldini (647).

– Totti vil stå igjen som en av de aller største i italiensk fotball. Det er nesten kult at han bare vant Serie A én gang, for han er liksom større enn pokalene. Jeg tviler på at Roma-fans hadde byttet livet med Totti med et par seriegull, hvis man kunne velge minner fra de siste to tiårene, sier VGs journalist på internasjonal fotball Trond Johannessen.

– For meg er han ekstravaganse, arroganse, klokskap, volleyer, lobber, frispark og hælspark, særlig det som åpnet det franske forsvaret i EM-finalen i 2000. Og selvsagt Panenka-straffen mot van der Sar i semifinalen. Og VM-gullet i 2006 der han hadde vært skadet i forkant. Jeg synes det er veldig fint at Francesco Totti ble verdensmester, selv om han sikkert setter Serie A-gullet med Roma like høyt, sier Johannessen.

Kranglet med sjefen

Tottis siste kamp for Roma blir etter alt å dømme den 28. mai hjemme mot Genoa, der et følelsesladet farvel vil finne sted.

40-åringen blir nærmest ansett som en Gud i «den evige stad». Han ledet klubben til ligagull i 2000/01-sesongen, i tillegg til cupgull i 2007 og 2008, og er en av få moderne fotballstjerner som har tilbragt hele karrieren i samme klubb.

– Du har Colosseum, du har Peterskirken, og du har Francesco Totti, uttalte tidligere Roma- og Leicester-trener Claudio Ranieri nylig.

Totti var nære ved å legge opp forrige sesong, da Luciano Spalletti tok over som trener og plasserte kapteinen på benken, men han endte med å signere en ny ettårskontrakt i fjor sommer.

Denne sesongen har Totti kun startet én seriekamp for Roma, i tillegg til 14 innhopp fra benken. Sist helg spilte han et drøyt kvarter i hjemmekampen mot Lazio, som ble hans siste «Derby della Capitale».