Serie A-trenerens rørende hyllest til sin døde sønn (14)

Etter å ha reddet serie A-plassen for sitt Crotone på mirakuløst vis, skrev trener Davide Nicola (44) et rørende brev til sin avdøde sønn.

Crotone reddet med et nødskrik plassen i den øverste ligaen i Italia. De vant 3-1 over Lazio i siste serierunde. Davide Nicola hadde som trener sin store del av æren for at det blir fortsatt serie A-spill – til tross for bare ni poeng halvveis i sesongen, og mange trodde han ville få sparken.

Etter den siste kampen satte Nicola seg ned og skrev et brev til sønnen Alessandro, som han mistet i en trafikkulykke som 14-åring for tre år siden.

Les også: Selvsagt er Totti en av tidenes største

Nå skal han også sykle 1300 kilometer fra klubbens stadion til sin hjemby Vigone ved Torino, og samtidig samle inn penger til en trafikksikkerhetsorganisasjon.

Alessandro mistet livet da han var ute på sykkeltur. Han ble påkjørt av en buss.

Brevet som Nicola skrev til sin sønn etter at serie A-spillet var sikret, har rørt mange italienere. Slik starter det:

– Hei, min kjære. Jeg vet ikke hvor du er, jeg ikke hva du gjør. Kanskje var du på skyen over meg den kvelden jeg løp mot gatelykten. Eller kanskje var du ved min side. Faktisk er jeg overbevist om at du var ved min side. Vi kjempet hardt i år, og selv om det var en tøff oppgave, innså jeg i dag at du alltid har vært med meg.

Les også: Fansen gråt da Totti tok farvel med Champions League-billett

– Du ga meg styrken til å fortsette kampen, selv det virket umulig, skriver Crotone-treneren om den tøffe fighten for å klare å beholde serie A-plassen.

– Alt jeg gjør, er for deg. Alt jeg oppnår, er ditt. Alt jeg vinner, er ditt. Alle drømmer jeg har, er dine. Jeg håper at mitt hjerte fortsetter å slå for deg, og at du fortsatt kan leve ved min side, avslutter Nicola brevet.

Les også: Diego Costa bekrefter at han er ferdig i Chelsea

Nå legger han altså ut på en lang sykkeltur, sammen med to følgere. Han lovte på en pressekonferanse i april at han skulle sykle denne turen om klubben fikk fornyet kontrakt i serie A. Den gang lå Crotone helt sist. Fredag trekker han i sykkeltøyet.

Etter 29 runder hadde laget hans bare 14 poeng, men i de ni siste kampene klarte de å hente 20 av 27 poeng.

Crotone var avhengig av å vinne sin kamp mot Lazio i siste serierunde og at Empoli samtidig tapte sin kamp. Begge deler gikk inn.

Sykkelturen skal skape oppmerksomhet om trafikksikkerhet, og Nicola skal også samle inn penger til en forening som jobber for å bedre sikkerheten på italienske veier.