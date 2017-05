Selvsagt er Totti en av tidenes største

Kommentar «Han har jo ikke vunnet så mye», er det noen som sier om Francesco Totti. Men er det bare dét fotballspillere skal måles på?

Spør noen av de 60.000 som sto og strigråt på Olympiastadion i Roma søndag kveld, om de ville byttet ut 24 år med Totti med et par Serie A-titler til?

De ville jo ikke det.

Dette er en av ytterst få fotballspillere som er større enn trofeer. Hans betydning for AS Roma og den italienske hovedstaden kan rett og slett ikke overvurderes, selv byrivalene erkjenner det: «Dine fiender for livet hyller deg, Francesco Totti», meldte de hardeste Lazio-supporterne på et banner i sin siste hjemmekamp forrige helg.

Totti vant fire pokaler; Serie A én gang, Coppa Italia to ganger – og VM. På 24 år. Det er ikke mye å mase med, tenker du kanskje. Men en av de største, Diego Maradona, vant heller ikke flere enn syv; et argentinsk og to italienske seriemesterskap, den italienske og den spanske cupen, UEFA-cupen og VM. Maradona løftet et middels Napoli fra ingenting til alt, og Francesco Tottis oppgave har ikke vært helt ulik.

I er de store klubbene så ufattelig rike at de beste spillerne stappes sammen noen få steder, der de vinner og vinner og vinner. Lionel Messi på sin litt stillferdige måte, Cristiano Ronaldo på sin museumsmåte, mens Zlatan Ibrahimovic dyrker egoet sitt med et nytt tall på sosiale medier hver gang laget hans henter en pokal.

Der de fleste av dagens store stjerner bygger sitt image rundt seg selv, bygde Francesco Totti sitt image rundt en by og en klubb.

Han kunne gått til en av de beste. Real Madrid ville ha ham, Milan også og garantert mange andre. Totti kunne stått der med trofeene. Paradokset er at han da neppe hadde blitt husket på samme måte.

«Roma er min verden» har han sagt, det er der han ville slå sine entouchpasninger, det er der han ville lobbe, hælflikke og gå med brystkassa frem med sitt overblikk og deilige arroganse, den som i EM-semifinalen i 2000 gjorde at Totti var en av de første som våget å kopiere Antonin Panenkas 1976-straffe.

Han ble kåret til banens beste i EM-finalen i 2000, han var på «All Star»-laget i VM i 2006, han leverte på øverste nivå. Likevel er det drøyt å heve Francesco Totti opp blant de aller, aller beste spillerne gjennom tidene. Men han er definitivt en av historiens største, hvis man legger til betydningen en spiller har for sin klubb og menneskene som følger den.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Der kan Francesco Totti konkurrere med absolutt alle, selv Maradona i Napoli og Messi i Barcelona.

Scenene fra Olympiastadion var mektige saker; hovedpersonen, unge kvinner, gamle menn og tatoverte lagkamerater sa farvel med gjennomvåte øyne.

Nå hadde det ikke vært mulig å oppnå samme status, uten å vinne, i en større klubb, som Real Madrid, Barcelona eller Manchester United. Der er det bare pokaler som gjelder.

AS Roma har aldri vært så vant til å vinne.

Derfor har Francesco Totti vært et trofé i seg selv.