«Nye» AC Milan fikk juling av brennhete Immobile

(Lazio – AC Milan 4-1) Ciro Immobile (27) fant nettmaskene tre ganger på ti minutter da AC Milan fikk juling i den italienske hovedstaden.

Oppgjøret mellom Lazio og AC Milan ble først avlyst grunnet heftig regnvær, men det ble etter hvert bestemt at den skulle spilles. Den ble utsatt med én time, og når den først kom i gang, var det ingen tvil om hvem som skulle stikke av med poengene

For mens regnet høljet ned i Roma, høljet det inn med scoringer fra Lazio-spiss Ciro Immobile. Mannen som scoret da Italia slo Israel tidligere i uken, fulgte opp med tre fulltreffere på ti minutter mot ambisiøse AC Milan søndag.

Først var han rolig som skjæra på tunet fra ellevemetersmerket da han sendte Lazio i føringen med en straffe, før han fulgte opp med en lekker volley etter innlegg. Han fullførte hat tricket med å en avslutning fra kloss hold.

Luis Alberto, som har en fortid i Liverpool, la på til 4–0 fem minutter etter pause, før Riccardo Montolivo pyntet på resultatet for AC Milans del. Lazio fikk et nytt skår i gleden på overtid av oppgjøret, da kaptein Marco Parolo fik sitt andre gule kort og dermed marsjordre. Likevel, det ble i det store og hele en svært god dag for Lazio.

Immobile-show



AC Milan, som har gravd dypt i lommeboken denne sommeren, fikk ingen god ettermiddag i den italienske hovedstaden. Milan, laget som har gått mest i minus på overgangsutgifter i sommer, fikk et bevis på at ikke alt kan kjøpes for penger mot Lazio, klubben som har gått mest i pluss i sommer.

Immobile var nærme å finne nettmaskene ved flere anledninger, men det stoppet på tre scoringer. Han står nå med fire fulltreffere på sesongens første tre kamper.

Søndagens hat trick betyr at han er den første spilleren til å score hat trick i et Serie A-oppgjør mellom Lazio og AC Milan siden Andriy Shevchenko gjorde det i 1999.

Immobile ble Lazios ubestridte toppscorer forrige sesong da han fant nettmaskene 24 ganger, og han har startet denne sesongen der han avsluttet den forrige. Det er gledelig for en spiss som slet med å finne veien til mål etter at han forlot Torino som en av Europas mest spennende spisser.

Etter å ha scoret 22 mål på 33 kamper for Torino banket tyske Borussia Dortmund på døren. Han ble ingen suksess på Signal Iduna Park, og ble sendt til lån på Sevilla, hvor han gjorde sine saker godt nok til å få en permanent overgang. Det ble likevel en kortvarig karriere i Spania, og han returnerte raskt til Italia og Torino på lån, før Lazio hentet ham på permanent basis i 2016.

Nå er han en av de fremste målkongene i støvellandet.

Kontrollert Inter-seier



Tidligere lørdag tok Milans byrival Inter en oppskriftsmessig seier hjemme mot nyopprykkede mot SPAL. Mauro Icardi og Ivan Perisic sørget for at den tradisjonsrike klubben tok alle poengene på komfortabelt vis. Du kan se høydepunktene fra den kampen i videovinduet under.

Saken fortsetter under videoen.

Rafik Zekhninis Fiorentina vant hele 5–0 borte mot Hellas Verona. Zekhnini var ubenyttet reserve i nedsablingen.

Øvrige resultater i Serie A søndag:

Atalanta - Sassuolo 2-1

Cagliari - Crotone 1-0

Udinese - Genoa 1-0

Senere ikveld møtes Benevento og Torino, før Bologna og Napoli avslutter runden klokken 20.45.