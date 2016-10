Locatelli (18) senket Juventus med drømmescoring

(Milan-Juventus 1-0) Kun tre uker at han gråt gledestårer etter sin første scoring for AC Milan, avgjorde Manuel Locatelli (18) gigantoppgjøret mot Juventus med et drømmetreff.

Da Riccardo Montolivo pådro seg en kneskade i landskampen mot Italia ble veien til startoppstillingen i AC Milan banet for Manuel Locatelli.

Gutten som er født like utenfor Milan, og som har vært i klubben siden han var 11.

I kampens 65. minutt fikk 18-åringen ballen på hjørnet av sekstenmeteren. Et blikk opp og et strakt vristskudd senere fant ballen veien langt opp i venstre hjørne. Tverrligger inn.

Utagbart for Gianluigi Buffon.

– Han blir kveldens store helt. Mannen alle kommer til å prate om etter kveldens kamp. Det er bare å vente på nok et tårevått intervju, kommenterte Thomas Clay da Locatelli ble byttet ut i det 81. minutt.

For 20 dager siden smalt 18-åringen inn 3-3-utligningen i 4-3-seieren over Sassuolo. Etter kampen strigråt han under intervjuet.

Satte punktum for mørk statistikk

Lørdag sikret han AC Milans første seier mot Juventus siden november 2012 foran 85 000 tilskuere på San Siro. Samtidig sendte han de rød- og svartstripete opp i ryggen på nettopp Juventus i toppen av Serie A.

Og i toppen av Serie A har ikke AC Milan vært på flere år. 7.-, 10.- og 8.-plasser har vært beholdningen for storheten fra Milano de siste tre sesongen.

I samme periode har seiersmarginen til Juventus vært på 17, 17 og 9 poeng i Serie A.

Nå har Milan krøpet seg opp til en 2. plass, to poeng bak lørdagens motstander.

Omstridt annullering

SKADET: En fortvilet Paulo Dybala må innse at det ble med 32 minutter på gresset foran et fullsatt San Siro. Foto: Alessandro Garofalo , Reuters

En av bortelagets beste offensive spiller, Paulo Dybala, måtte finne den tungen veien til garderoben allerede etter 32 minutter med en skade. På tribunen ble tidligere Ballon d'Or-vinner og nåværende styremedlem i Juventus, Pavel Nedved, filmet.

Med et alvorlig blikk og armene i kryss så han argentineren gå av banen, for å bli erstattet av Juan Cuadrado.

Kun tre minutter senere slo Miralem Pjanic et frispark inn i boks. Leonardo Bonucci forsøkte å styre innlegget i mål, men mislyktes. Istedet spratt kula på femmeteren, og bort i venstre nettvegg til side for en utspilt Gianluigi Donnarumma.

0-1 var en realitet. I ett minutt.

For ett minutt med massive protester mot en offside-plassert Bonucci og en konsultasjon med linjedommer senere, annullerte Nicola Rizzoli målet.

– Det er tydelig at det er linjedommer som dømmer. Både Higuaín og Bonucci går på løp, de tar et kryssløp, og han tror nok sannsynligvis at Bonucci er i offside. Derfor velger han å annullere det, kommenterte Roar Stokke i Viasats pausestudio, før han la til:

– Men han er ikke i offside når frisparket går.

En Alex Sandro-heading, et Suso-skudd fra 17 meter og et Dybala-forsøk etter fin angrepsfotball fra bortelaget var den øvrige beholdningen fra de første tre kvartene.

Verdig punktum

Stillingskrigen fortsatte med høy kvalitet. Den løse kanonen Bacca skjøt i velkjent stil fra umulige vinkler, mens Cuadrado og Higauín i den andre enden begynte å finne hverandre.

Men så smalt det.

Og det var Locatelli som gjorde det. Som han gjorde mot i 4-3-seieren mot Sassuolo. En av 1998-årgangens mest lovende viste for andre gang denne sesongen at han vet hvor krysset befinner seg.

Etter det kom ikke Juventus seg til hektene. Milan luktet en trepoenger som ville bety mer enn bare tre poeng.

Og etter fem minutter med tilleggstid ble lukten til tre håndfaste poeng.

