Juventus-legende om Bonuccis sjokkovergang: – Jeg trodde det var en spøk

Leonardo Bonucci (30) forlater Juventus til fordel for AC Milan, og sender dermed sjokkbølger utover Fotball-Europa. Fotballekspertene får mer og mer troen på AC Milan.

– Jeg sjekket datoen fordi dette virket som den perfekte aprilsnarr. Dette var som lyn fra klar himmel, sier Serie A-ekspert Rolf-Otto Eriksen til VG.

Nyheten om at Leonardo Bonucci forlater tapende Champions League-finalist Juventus til fordel for AC Milan, som ikke engang er i Mesterligaen, har fredag tatt fotballverden med storm.

Og Eriksen var ikke den eneste som var overrasket. Juventus-legenden Alessandro Del Piero sa fredag til Sky Italia at han trodde «det var en spøk» at Bonucci skulle bytte beite i Serie A.

VG har også snakket med Per-Jarle Heggelund om overgangen, som oppsummerer det hele slik:

– Nå har klubben mannskapet, matrosen og kapteinen for å nå gamle høyder. Bonucci skal være den som setter AC Milan på kartet igjen.

Satser knallhardt



Den 30 år gamle midtstopperen, som mange mener er verdens beste midtstopper, har signert en femårskontrakt med den tradisjonsrike klubben. Prislappen skal være på drøye 400 millioner kroner.

«Rossoneri» satser knallhardt for å nå gamle høyder. Med nye eiere som har dype lommer, har klubben allerede sikret seg André Silva, Francke Kessié, Hakan Çalhanoglu, Andrea Conti, Mateo Musacchio, Ricardo Rodríguez og Fabio Borini.

PÅ PLASS: Leonardo Bonucci vinker til elleville fans utenfor AC Milans hovedkvarter. Foto: Luca Bruno , AP

Klubben har i tillegg forlenget avtalen med keepertalentet Gianluigi Donnarumma, og Lazios midtbanespiller Lucas Biglia skal også være nær en overgang til klubben. ACMilan.no melder også at klubben planlegger et nytt bud på Torinos Andrea Belotti. Rolf-Otto Eriksen tror AC Milans sjef Vincenzo Montella har en liten syjobb foran seg.

– Det begynner å ligne på et mannskap som kan kjempe nå. Spiller for spiller har de et godt grunnlag til å i hvert fall kjempe om Champions League. Oppgaven til Montella er nå å sy sammen dette til en enhet, og det kan ta tid.

Viasat-eksperten sier at han har brukt hele dagen på å forstå overgangen, men er ikke i tvil om dens størrelse.

– Det er mange interessante overganger her og der, men at dette er sommerens store overgang er soleklart for meg. AC Milan har sikret seg en storfisk av dimensjoner, sier Eriksen.

– De beste forlater ikke Italia



At Bonucci nå bytter ut hvite og svarte striper med røde og svarte striper er noe Per-Jarle Heggelund har sansen for. Den tidligere Serie A- og Premier League-kommentator Per-Jarle Heggelund jobber nå som fotballekspert for Betsafe, og gleder seg over at 30-åringen går fra å være «Bianconeri» til «Rossoneri».

– AC Milan var allerede overgangsvinner, men nå er det i hvert fall ingen tvil. Det hadde vært så gøy om de nå kunne ta opp kampen med Juventus, og Champions League uten Milano-klubbene er meningsløst. Et fullsatt San Siro i flomlys er det heftigste jeg har sett, sier han.

En aktiv AC Milan-sommer skal atter engang sørge for at de konkurrer i det gjeve selskap. Det har Heggelund troen på.

– Med det Milan driver med nå, er det bare å si velkommen tilbake.

Mange mener Bonucci er verdens beste midtstopper, men han vinner nok ingen Oscar for skuespillet sitt. Sjekk filmingen i videovinduet under!

Selv om Bonucci-overgangen tok mange på sengen, er ikke Heggelund selv spesielt overrasket.

– Han er ubestridt verdens beste midtstopper, og jeg så ikke dette komme. Men, jeg er heller ikke overrasket. Dette er en vanlig dag på kontoret for Juventus. De har hatt for vane å selge sine beste spillere. Bare se på laget som var i Champions League-finalen for to år siden. Seks av de spillerne er borte, sier han, og sikter da til Arturo Vidal, Paul Pogba, Andrea Pirlo, Patrice Evra, Carlos Tévez og Álvaro Morata, som alle har forlatt klubben.

Bonucci har tidligere vært kraftig linket til England, og en gjenforening med sin gamle sjef Antonio Conte i Chelsea så veldig sannsynlig ut. Men Heggelund er ikke overrasket over at midtstopperen velger å bli værende i støvellandet.

– De beste italienske spillerne forlater vanligvis ikke Italia, sier han, og trekker frem spillere som Gianluigi Buffon, Fransceco Totti, Filippo Inzaghi, Roberto Baggio og Paolo Maldini.

– Han føler seg selvfølgelig trygg i Italia, med klimaet, maten, kulturen språket og alt det andre som hører med.

Overgangssummen på drøye 400 millioner kroner er fornuftig mener han, og trekker frem Premier League-klubbers overgangsaktivitet som argument.

– Jeg mener også at dette er en kjempeovergang for AC Milan, og de betaler en fornuftig sum. Om vi tar ut Premier League-monsteret fra markedet er det fornuftig. Stoke for eksempel betaler 260 millioner for Gianellu Imbula er et tegn på hvor sykt det er i Premier League.