Fikk gult kort etter å ha varslet om rasistiske tilrop - forlot banen i protest

Sulley Muntari (32) hevdet han hadde hørt på apelyder og rasistiske rop gjennom hele kampen, og konfronterte til slutt dommeren. Det endte med at han selv måtte forlate banen.

Kampen mellom Cagliari og Pescara var nesten ferdigspilt da Muntari syntes nok var nok. Da hadde han lenge hørt på tilrop og apelyder, og 32-åringen gikk bort til dommer Daniele Minelli for å si fra.

TV-bildene viste Muntari som forsøkte å konfrontere dommeren med det som skjedde blant publikum, deretter marsjerte han bort til fjerdedommeren. Også han fikk klar beskjed om hvordan Muntari oppelevde situasjonen, før spilleren gikk tilbake til hoveddommer Minelli.

Tydelig frustrert begynte 32-åringen å slå på armen sin, for å poengtere sin egen hudfarge. Men da var dommeren lei av de gjentatte protestene, og trakk det gule kortet opp av lomma. Muntari svarte med å forlate banen i protest.

Ga skjorten sin til fans



Muntari følte dommerne ikke lyttet til det han sa, eller tok ham på alvor. Han fortalte at en gjeng med supportere hadde slengt fornærmelser mot ham helt fra kampen startet, deriblant en gruppe barn.

Pescari-spilleren hevdet han til og med hadde gått bort til disse ungene, og tilbudt dem å få skjorten hans for å «sette et eksempel», men at tilropene likevel fortsatte.

– Det var et lite barn som holdt på slik mens foreldrene sto like ved. Jeg gikk bort til ham og ba ham om å slutte. Jeg ga ham skjorten min, for å lære ham at man ikke skal gjøre sånt. Jeg gjorde det slik at han skal vokse opp og være snill, sier Muntari ifølge The Guardian.

Han skal også ha vært borte hos supporterne og vist dem armen sin, mens han ropte «dette er min farge».

– Dommeren sa til meg at jeg ikke skulle snakke med publikum. Jeg spurte om han hadde hørt fornærmelsene. Jeg insisterte på at han måtte ha mot til å stoppe kampen. En dommer skal ikke bare stå på banen og blåse i fløyta, han må ta seg av alt. Han burde være oppmerksom på slikt, og sette et eksempel. Jeg er ikke et offer, men om du stopper kamper er jeg overbevist om at slike ting ikke vil skje lenger, sier Muntari, som har en fortid fra både Portsmouth og Sunderland.

Når slike episoder oppstår, er dommerens oppgave å varsle fjerdedommer, som igjen kan varsle sikkerhetsvaktene som er til stede på stadion.

– Trenger endring

Etter kampslutt fikk Muntari støtte fra sin egen trener, Zdenek Zeman - men han mente spilleren gjorde feil da han forlot banen i protest.

– Muntari gikk av på grunn av rasistiske tilrop, men man bør ikke ta slik saker i egne hender. Vi har snakket om rasisme i mange år, men ingenting skjer. I dag rammet det Muntari, som har spilt i Italia i mange år nå. Vi trenger en endring i mentaliteten, sier Zeman.

PS: Cagliari vant kampen 1-0 etter scoring av Joao Pedro. Pescara har allerede rykket ned fra Serie A, etter en svært fattig poengfangst i vinter: Klubben står med magre 14 poeng.