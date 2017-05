Fansen gråt da Totti tok farvel med seier og Champions League-billett

(Roma – Genoa 3-2) Francesco Totti (40) opplevde et dramatisk og følelsesladet farvel med fotballen da Roma sikret 2.-plassen og dermed Champions League-spill.

Supportere gråt, og Totti selv var også tydelig rørt over takknemligheten som Roma-fansen viste ham.

Totti spilte den siste av sine 786 kamper for «Giallorossi», og ikonet med drakt nummer 10 ble feiret på behørig vis etter 25 sesonger på øverste nivå.

Den nå 40 år gamle karen debuterte for Roma som 16-åring i mars 1993, og er noe så sjeldent som trofast én-klubbspiller i den moderne fotballen, der mange skifter klubb like ofte som oss andre kjøper oss ny tannbørste.

Søndag løp han ut på Stadio Olimipico for aller siste gang da han etter 54 minutter ble byttet inn. Det skjedde til stående ovasjoner.

EN VEGG AV «10»: Slik hyllet Roma-fansen Francesco Totti. Foto: Stefano Rellandini , Reuters

Allerede før kampen hadde han gjennomført en æresrunde for å takke fansen.

Les også: Slik hylles Totti

Ultas-gjengen i curva sud hadde rullet et stort banner med «Totti e la Roma», ganske enkelt for å fortelle at Totti og Roma er to sider av samme sak.

Drømmen hadde selvfølgelig vært at Totti skulle avgjøre i sin siste kamp. Slik ble det ikke. Men avskjeden var god nok som den var.

Pietro Pellegri sendte Genoa i ledelsen, men Edin Dzeko utlignet til 1–1. Da var det gått bare ti minutter.

Daniele De Rossi ga Roma ledelsen etter 74 minutter, Darko Lazovic utlignet, men så klarte altså Diego Perotti å lage seiersmålet i siste minutt. Med Napolis 4-1-seier over Sampdoria, var Roma helt avhengig av seier for å få direkte Champions League-plass. Det klarte de – på Tottis avskjedsdag.

Anbefalt lesning: Totti-spørsmålet vi aldri får svar på (VG+)

En halv by og et helt land tok farvel med en legende søndag. Sportsavisen Gazzetta dello Sport hadde rett og slett døpt søndagen til «Tottiday» og åpnet ei gjestebok der folk kunne sende sine hilsninger.

TV-kanalen Rai sendte reportasjen «Il Divo», «den guddommelige». Selv i det sixtinske kapell skal Tottis avskjed ha blitt markert.

Det var først sist uke at Romas siste keiser selv bekreftet at det nå er slutt.

Denne sesongen har Totti stort sett sittet på benken. Det har blitt mye fem minutters innhopp her og der.

Selv rivalene Lazios ultras har hyllet Totti. Det sier det meste.

Husk å følge VGs oddstipsside Tipster på Facebook og Twitter.

– Totti er den største spilleren jeg har sett, sa Diego Maradona her om dagen.

Francesco Totti besvarte hyllesten med et beskjedent «nå skal jeg slutte å spille fotball».

Hans karriere har spent over tre tiår. Det har blitt 786 kamper og 307 mål på 25 sesonger i Roma-drakten.

Les også: Seertallene stuper i Danmark

Han har egentlig ikke vunnet så mye, bare én Scudetto (2001) og et par-tre Coppa Italia-titler, men Totti er likevel en legende i italiensk fotball.

Om han vil, blir han sportssjef i Roma. Eller kanskje han vil kose seg med fotball i USA en sesong eller to.

PS: Juventus er for lengst seriemester – for sjette år på rad. Til helgen spiller de Champions League-finale mot Real Madrid.