Ekspert rister på hodet av keepertalentets nye avtale: – Kvalmt

Den kontroversielle sagaen om keepertalentet Gianluigi Donnarumma (18) ser ut til å være over. Utfallet får Italia-ekspert til å reagere.

Italienske medier, inkludert Sky Sport, er samstemte: Donnarumma er enig med AC Milan om en femårskontrakt. Tenåringen har sikret seg en årslønn på åtte millioner euro, altså over 75 millioner kroner.

Det betyr at han blir den tredje best betalte spilleren i italiensk Serie A, kun slått av Juventus-stjernen Gonzalo Higuaín og Roma-kapteinen Daniele De Rossi. Donnarummas lønn har allerede passert keeperlegenden Gianluigi Buffon sin med god margin.

Hjernen bak den oppsiktsvekkende kontrakten: Stjerneagent Mino Raiola, som også forvalter karrierene til Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba.

– Raiola har gjort dette tidligere, og man vet hvor mye han sitter igjen med selv. Han er kun opptatt av gryn. Han tjener summer på et nivå som gjør det vanskelig å forholde seg til. Når du slenger inn at Donnarumma er en 18-åring som så vidt har begynt å gjøre seg gjeldende i toppfotballen, så blir det for meg kvalmt, sier Rolf-Otto Eriksen, Viasats ekspert på italiensk fotball.

Utskjelt av fansen

Nyheten om Donnarummas kontraktsforlengelse kommer bare drøye to uker etter at klubben selv offentliggjorde at unggutten ikke ønsket å forlenge avtalen med klubben.

Donnarumma, som tross sin unge alder har spilt 68 kamper for Milan, gikk raskt fra helt til skurk; trøyer med hans draktnummer 99 ble revet opp mot satt fyr på, han ble kalt «sviker» og «gris», ble døpt om til «Dollarrumma», og fikk pengesedler kastet etter seg under en kamp i U21-EM:

Selv hevdet agent Raiola at Donnarumma og hans familie hadde blitt drapstruet under kontraktsforhandlingene med klubben – en påstand som fikk lite medhold blant ekspertisen.

Deretter fulgte motstridende presseoppslag om både Real Madrid, PSG og Milan. Det brøt ut fullt kaos på sosiale medier etter en rekke merkelige meldinger på Instagram og Twitter.

Og til slutt ender det som det oftest gjør; med en ny, fet kontrakt og en tykk bunke penger i lommen til Raiola.

– En slange i paradis

I tillegg til Serie As tredje høyeste årslønn, har Donnarumma også sikret seg en klausul som gjør at han kan kjøpes ut av kontrakten for 50 millioner euro dersom Milan ikke deltar i Champions League. Dersom de deltar, er klausulen på 100 millioner euro.

– Jeg nøler ikke med å kalle Raiola for en slange i paradis. Når du har sett sakene han har vært involvert i tidligere, vil det ikke overraske meg at det meste som har skjedd i denne saken, har vært bevisst fra Raiolas side. Jeg synes det er stygt spill, sier Viasat-Eriksen.

Han er oppgitt over måten Raiola har brukt diverse virkemidler til å sikre sin 18 år gamle klient den nye kontrakten.

– Fotballspillere er jo nærmest blitt varer, men man må ha visse grunnleggende verdier i bunn. Hvis ikke blir fotballen et rent Wall Street. Og selv på Wall Street finnes det visse kjøreregler. Men Raiola ligger der og venter til riktig øyeblikk før han setter tennene i byttet og får det som han vil.

– Er det mulig for Donnarumma å vinne tilbake tilliten blant Milan-fansen etter alt dette?

– Italienere er lidenskapelige, så det kan gå fort både opp og ned. Han har flørtet med krefter som virkelig sårer supportere, som at penger er viktigere enn klubben, og at det han har sagt tidligere om Milan, ikke har betydd noe. Men jeg tror ikke det er et sår som ikke lar seg lege, sier Eriksen.