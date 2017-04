Dramatisk overtidsscoring berget poeng for AC Milan mot erkerivalen

(Inter - AC Milan 2-2) Fem minutter var lagt til i Derbi della Madonnina. Etter 97 minutter sørget Cristian Zapata (30) for at den nye AC Milan-æraen ikke åpnet med tap for erkerivalen.

Det første «Derbi della Madonnina», ble spilt 10. januar 1909. Da gikk AC Milan seirende av banen med 3-2 i sekken.

108 år senere, møttes de for første gang med kinesiske eiere i kulissene, og det så ut til å starte dårlig for de nye eierne.

Så dukket Cristian Zapata opp på bakerste stolpe.

Derby-dramatikk



Et sent comeback fra AC Milan sørget nemlig for at de kinesiske eierne fikk se sin nye klubb sikre ett poeng på dramatisk vis i Derbi della Madonnina. Fem minutter var lagt til Giuseppe Meazza, men syv minutter på overtid vant bortelaget et hjørnespark. På bakerste stolpe dukket Cristian Zapata opp, og på akrobatisk vis scoret han via tverrliggeren og i mål.

VG+: Mirakelet i Milano (krever innlogging)

Det var først usikkerhet om det var scoring, men dommeren så på klokken sin og godkjente scoringen, til ellevill jubel fra AC Milan-fansen, og til bunnløs fortvilelse fra Inters spillere og supportere.

EUFORI: AC Milans dramatiske utligning sørget for poengdeling i byderbyet mot Inter. Foto: Giuseppe Cacace , AFP

Det så lenge mørkt ut for AC Milan. Inter gikk til pause med komfortable 2-0, etter scoringer fra Antonio Candreva og målmaskinen Mauro Icardi. En sen redusering fra Alessio Romagnoli så ikke ut til å være nok, men sluttspurten gjestene satt inn ga uttelling til slutt.

De to Milan-baserte klubbene møttes til kamp nummer 218 seg i mellom, og Inter beholder sitt knepne overtak på innbyrdes oppgjør. Før dagens oppgjør hadde hjemmelaget 77 seiere, mens gjestene hadde 75. Det antallet blir de stående på.

Derbi della Madonnina, som er kjent som et intenst oppgjør med mye temperatur gikk forholdsvis fredelig for seg. Milan-derbyet har ikke sett et rødt kort på de siste seks oppgjørene i ligasammenheng.

Anbefales: Stjerneskuddet Donnarumma

En ny æra



Bortelaget hadde lite å svare med i derbyet, og det var ikke starten kinesiske Rossoneri Sport Investment Lux hadde sett for seg. Etter 29 år med Silvio Berlusconi som eier, fikk de ferske eierne se sitt nye lag tape mot byrival Inter.

Ingen drømmestart for eierne av en tradisjonsrik klubb, som etter mange år med mangel på suksess, tørster etter å være den stormakten de en gang var.

Men en ny storhetstid kan melde sin ankomst med nytt eierskap. I den offisielle pressemeldingen fra klubben etter oppkjøpet, bekreftet de nye eierne at de forplikter seg til å bidra med en betydelig kapitaløkning og likviditetstilførsel for å styrke AC Milans finansielle struktur. Det kan komme godt med. AC Milan ligger på 6. plass med 58 poeng.

Husker du? Perisic reddet Inter

Inter er i likhet med AC Milan en klubb med en stor historie, som også tørster etter sukess. De eies av Suning Holdings Group, som også har forpliktet seg til å sprøyte inn penger for å atter en gang gjøre klubben til en italiensk- og europeisk stormakt.

Poengdelingen i derbyet sørger for at Inter fortsatt er på 7. plass med 56 poeng. De gode nyhetene for begge lag er at de fortsatt henger med i kampen om 5.- og 4. plass, men samtlige lag foran dem på tabellen har én kamp til gode. Milan-klubbene vil fortsette å kjempe med hverandre om en tabellplassering som gir spill på kontinentet.

Asiatisk innflytelse



De kinesiske eierne har allerede fått innflytelse på det italienske markedet. Kampen ble spilt klokken 12.30 så det skulle nå ut til det asiatiske markedet etter at også AC Milan fikk italienske eiere.

At kampen ble flyttet sørget for at kampen angivelig kunne nå ut til 566 millioner seere i Asia-regionen - noe som kunne gjøre derbyet til det mest sette oppgjøret i italiensk fotballs historie.



Den gang da: Inter-fiasko i byderbyet

Ved stopp i spillet fokuserte produser på asiatiske tilskuere på tribunen, og eierne til de respektive klubbene.

Det er også interessant å merke seg at Yutu Nagatomo startet for Inter i dag. Før dagens kamp hadde han bare tre minutter i Serie A-sammenheng siden 31. januar. Han har tidligere én full kamp for Inter i 2017 - og i dag fikk han både starte og spille samtlige 90 minutter. Nagatomo er en av Japans fremste profiler.