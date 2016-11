Diego Simeones sønn senket Juventus

(Genoa - Juventus 3-1) Giovanni Simeone (21) er kanskje ikke like kjent som sin far, men søndag ble han kampens store helt da Genoa kjørte over giganten Juventus.

Diego Simoene er mannen som har blitt unisont hyllet for å ha gjort Atlético Madrid konkurransedyktig på både den nasjonale og den internasjonale fotballscenen.

Søndag er det sønnen Giovanni Simoene som skaper overskrifter i fotballverden, etter at han i løpet av ti minutter la grunnlaget for at Genoa tok Juventus-skalpen.

– Helt siden jeg var en liten gutt så har det vært vanskelig. Alle har sagt at hvis jeg ender opp med å spille fotball så er det på grunn av Diego. Slik er det ikke, sa 21-åringen ifølge Football Italia etter å ha signert for Genoa.

– Jeg er Giovanni. Han er pappa.

Og da han preget hjemmetriumfen mot Juventus var det ikke noe annet en energisk spillestil som minnet om den toveis midtbanespilleren pappa Diego var for Lazio og Inter i Serie A.

– Vi var lettvektere i dag. Heldigvis har vi fortsatt fire poengs avstand i toppen, men denne kampen gjør at vi må sette oss ned for å tenke over ting, var Juventus-manager Massimiliano Allegris kommentar etter 3-1-tapet.

Genoa med drømmehalvtime

Et Juventus uten Chiellini, Barzagli, Marchisio, Dybala og Higuaín fra start kom under etter kun tre minutter.

En overmodig Bonucci skulle finte bort Luca Rigoni, men satte istedet i gang et stormløp mot eget mål da han mislyktes.

Etter fire skudd og like mange returer inne et kaotisk felt dukket Simeone opp og sendte laget fra kystbyen nordvest i Italia i ledelsen.

Men 21 år gamle Simeone og hans Genoa var ikke ferdig.

For da Lazovic kjørte karusell med Alex Sandro på høyresiden før han fikk lagt inn, takket Simeone for serveringen og stusset Genoa opp i en 2-0-ledelse etter 13 minutter.

Det var Simeones fjerde scoring for sesongen.

Juventus var tannløse, Genoa det motsatte. De rødblå var påskrudd foran egne fans, og påførte den fem ganger regjerende mesteren mer trøbbel før pausepraten.

Før halvtimen var passerte sørget Rigoni, via Alex Sandro, for at 2-0 ble til 3-0.

Redusering uten nytte

2. omgangen ble en kamp for å holde unna for Genoa, uten at de hadde store problemer.

Luften var ute av Juventus-ballongen, som ble påført sitt tredje tap i 2016/2017-sesongen.

Da reduseringen kom var det allerede for sent å ødelegge festene for griffene fra Genoa.

I det 82. minutt før Juventus klarte å finne veien til nettmaskene. Miralem Pjanic skrudde inn et frispark fra litt over 20 meter, helt oppe i venstre kryss.

Seks baklengs på 825 minutter i Serie A ble plutselig avløst av tre baklengs på en knapp halvtime.

Juventus - som kun hadde tapt to av tretten kamper, og ledet Serie A med syv poeng før runden - var i kjempetrøbbel.

