Agenten hevder Donnarumma ble drapstruet under kontraktsforhandlingene

Milan-keeper Gianluigi Donnarumma (18) er i hardt vær etter avgjørelsen om å ikke forlenge kontrakten med klubben.

– Følelsene er sterke i Italia. Fotballidenskapen koker og drapstrusler er ikke akkurat unikt der – men det er selvsagt noe man må ta avstand fra, sier Serie A-ekspert Rolf-Otto Eriksen til VG.

For det har utvilsomt vært mange følelser i sving siden det ble kjent at Gianluigi Donnarumma ikke kommer til å forlenge kontrakten med AC Milan – klubben han ble tidenes yngste Serie A-målvakt for.

Milan-trøyer med draktnummer 99 har blitt revet opp, satt fyr på og kastet mer eller mindre kontinuerlig siden nyheten kom. Donnarumma tok Serie A med storm for halvannet år siden, og har siden debuten spilt 68 seriekamper for «Rossoneri». Lite tyder på at det blir flere.



DET STORMER: Rolf-Otto Eriksen mener hetsen Donnarumma må tåle allerede har gått for langt. Foto: Giorgio Perottino , Reuters

«Dollarrumma»

Under Italias U21-kamp mot Danmark søndag, ble han dynket i falske pengersedler av Italia-fansen. Han kalles sviker og gris, og har fått lite flatterende kallenavn som «Primadonnarumma» og «Dollarrumma»

– Hetsingen har gått for langt. Det er en gutt på 18 år vi snakker om. Ja, det er fotball – du kan si at det ikke er så alvorlig, men samtidig er det noe som betyr veldig mye for veldig mange. Skuffelsen sitter nok ekstra dypt fordi man hadde ekstra forventninger til Donnarumma, sier Eriksen.

Ifølge Donnarummas agent, Mino Raiola, ble unggutten drapstruet under kontraktsforhandlingene med Milano-klubben.

– Det var en fiendtlig stemning og en voldelig situasjon. Donnarumma ble truet og familien hans ble truet, sier agenten ifølge Mirror, og avviser at avgjørelsen om å ikke signere ny kontrakt handler om penger – men at det er et handler om «visse spenninger, psykologisk press og klubbens passitivitet».

At det ikke handler om penger, kjøper ikke Viasat-eksperten.

– Selvfølgelig handler det om det. Hva ellers skulle det handle om, spør han retorisk, før han fortsetter:

– Donnarumma kan bli verdens beste, men har er ikke det. Han mangler en modenhet i spillet han ikke kommer til å få ha før han får flere kamper og mer erfaring. I Milan ville fremtiden vært trygg – det er den ikke nødvendigvis andre steder.

– Driver ekkel business



Ungguttens kontrakt går ut sommeren 2018. Det betyr at AC Milan står overfor et vanskelig valg. Skal de ta pengene for ham i sommer, eller slippe ham gratis om ett år? Real Madrid, PSG og Juventus skal alle være interessert i å sikre seg 18-åringens tjenester.

– Det Raiola driver med er latterlig. Han presser det økonomiske til det ytterste, og driver en ekkel business. Han har stor påvirkningskraft, og nå rammer det en potensiell gallionsfigur som Donnarumma. Raiola er den største ulven i agentflokken, sier Eriksen.

Skuffelsen er stor, også hos Serie A-eksperten Eriksen. Han, som mange andre, håpet nemlig at Donnarumma skulle bli en slags ny Gianluigi Buffon, eller en ny Francesco Totti.

– Han ble gjort til en superstjerne siden han fikk muligheten som 16-åring. Han har sagt at Milan er klubben i hans hjerte, han kunne seg for seg å bli en én-klubbs mann – og nå som AC Milan er i ferd med å gjenoppbygge seg selv, viser han en mangel på takknemlighet. Det flotteste han kunne gjøre ville være å signere en ny kontrakt, og dette er bare å brenne broer. I stedet for å bli en større helt enn han har vært, har han blitt en slange blant supporterne.

AC Milan har allerede gjort flere signeringer denne sesongen. André Silva, Mateo Musacchio, Ricardo Rodríguez og Franck Kessie har allerede kommet inn portene. Eriksen holder en knapp på Genoas målvakt Mattia Perin som Milans nye førstekeeper.

Uansett hvor mange gledelige signeringer som blir gjort: Donnarummas avgjørelse om å dra kommer til å etterlate en bitter smak i AC Milans munn, i overskuelig fremtid.

Så gjenstår det å se om folk må begynne å grave frem Donnarumma-trøyer fra søppelbøtta igjen, eller om det bare er å begrave dem enda dypere.

