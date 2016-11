Island avsluttet fantastisk 2016 med blytungt tap

(Kroatia – Island 2-0) Guttene fra sagaøya har hatt et fantastisk fotballår, men da de skulle sette den berømte prikken over i’en ble det i stedet et tungt tap mot grupperival Kroatia.

Tungt fordi islendingene med seier ville inntatt ledelsen i VM-kvalifiseringsgruppe I. I stedet risikerer de nå å gå inn i 2017 bare som gruppetreer hvis Ukraina slår Finland senere i kveld. Minst like motiverende må det ha vært å kunne revansjere tapet mot et lag som knuste drømmen om VM i 2014.

For spoler vi tiden tre år tilbake i tid møttes de to nasjonene i play off til VM-sluttspillet i Brasil. Kroatene berget uavgjort i Reykjavik og vant 2-0 i returen i Zagreb.

– Tapet mot Kroatia den gangen fyrte opp spillerne til å få bedre resultater. Etter den kampen i 2013 satt spillerne i garderoben og sverget å kvalifisere seg til EM, fortalte Vidir Sigurdsson, sportssjef i den islandske avisen Morgunbladid denne uken.

Lovnaden om EM-sluttspill ble holdt. Island sjokkerte en hel fotballverden da de nådde kvartfinalen i Frankrike. De har også fulgt opp med en helt grei start på VM-kvalifiseringen denne høsten (to seire og én uavgjort før kveldens kamp).

Brozovic med lekker distanseperle



Men muligheten for gruppeledelse og revansje tok de ikke vare på lørdag kveld. Etter at den fysisk robuste midtbaneduoen med Aron Gunnarsson og Birkir Bjarnason hadde duellert fra seg, slått Jón Dadi Bödvarsson og Johann Berg Gudmundsson i bakrom de første ti minuttene – uten at det bød på det helt store – slo kroatene voldsomt tilbake.

Etter 15 minutter danset Marcelo Brozovic seg forbi gjestenes venstreback, slo en vegg med Barcelonas Ivan Rakitic, før han plasserte ballen i lengste hjørne for eks Bodø/Glimt-spiller Hannes Halldórsson.

Før omgangen var omme burde kroatene doblet. Ivan Perisic ble spilt fri inne i feltet, men fra fire-fem meter misset han alene med Islands sisteskanse.

Økte på overtid



Bortelaget kom ut fra garderoben med ny energi. Men der Island-trener Heimir Hallgrimsson satte inn Arnór Ingvi Traustason og Vidar Örn Kjartansson for å endre kampbildet, kunne Kroatias Ante Cacic sette inn Luka Modric. Den lille ballmagikeren var nære å score selv, men ble i stedet tilskuer da Brozovic satte inn sitt andre noen sekunder inn i første overtidsminutt.

Det ble nesten en blåkopi av det første. Fra rundt 20 meter skrudde han ballen forbi de islandske forsvarerne og videre inn i Halldórssons korthjørne. Selv om det direkte røde kortet Perisic pådro seg på overtid ble et skår i gleden, har Kroatia et solid grep om gruppe I med tre poeng i dag.

Resultater gruppe I:

Kroatia – Island 2-0 (1-0). Mål: 1-0 Marcelo Brozovic (15), 2-0 Brozovic (90). Rødt kort: Ivan Perisic (90), Kroatia.

Tyrkia – Kosovo 2-0 (0-0). Mål: 1-0 Burak Yilmaz (51), 2-0 Volkan Sen (55).

Senere kampstart: Ukraina – Finland (20.45).