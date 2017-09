Island festet grepet om VM-play-off

(Island - Ukraina 2-0) De sjarmerte alle under EM i Frankrike. Nå kan Island være på vei mot en historisk VM-deltakelse.

Mens tidligere Island-sjef Lars Lagerbäck og Norge røk på et blytungt 0-6-tap for Tyskland mandag kveld, er hans arvtaker Heimir Hallgrímsson i ferd med å føre lille Island til VM-play-off.

Island var nødt til å vinne for å passere Ukraina i gruppe I. Tre poeng ville ta islendingene opp på andreplass før de to siste gruppespillkampene.

Og deres største stjerne, Gylfi Sigurdsson, tok ansvar da det gjaldt som mest. Med to scoringer sikret Everton-spilleren en særdeles viktig 2-0-seier over Ukraina tirsdag kveld.

Rekordjevn gruppe

Med sine drøyt 330 000 innbyggere kan islendingene være i ferd med å skape et nytt fotballeventyr. Før EM i Frankrike hadde islendingene aldri kvalifisert seg til et stort mesterskap.

Selv om de måtte tåle kritikk fra en småbitter Cristiano Ronaldo, ble resten av Fotball-Europa sjarmert av de blåkleddes iherdige innsats på banen og de tilreisende islendingenes taktfaste klapping på tribunen.

Så toppet de det hele med å slå ut England av fotball-EM.

Husker du denne?

Seieren over Ukraina betyr at Island nå er à poeng med gruppeleder Kroatia, som tapte for Tyrkia tirsdag kveld. Kroatene har fem mål bedre målforskjell enn Island før de to gjenværende EM-kampene.

Island har med andre ord en alle tiders mulighet til å sikre seg VM-billett for aller første gang. Bak jakter imidlertid både Tyrkia og Ungarn, som bare er to poeng bak de to lagene på 16 poeng.

Spansk åttemålsfest i Liechtenstein

I gruppe G beholder Spania gruppeledelsen, mens Italia jakter dem nedenfra.

For spanjolene ble tirsdagen en real festaften, da de regelrett kjørte over Liechtenstein. De ga seg ikke før det sto 0-8 på måltavlen.

Dermed endte ikke Norge med det styggeste tapet denne uken.

Spania har nå 22 poeng med to kamper igjen å spille. Bak dem har Italia 19 poeng, etter at de slo Israel 1-0. De er dermed sikret andreplass i gruppen, etter at Albania tapte poeng mot Makedonia.

I gruppe D befestet Serbia førsteplassen med å slå Irland 1-0 borte. De klatret opp på 18 poeng med to kamper igjen å spille, mens Wales er fire poeng bak etter at de tirsdag slo Moldova 2-0.