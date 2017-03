Videodømming avgjorde to mål: avgjørelsen falt i TV-bussen

(Frankrike-Spania 0-2) Video-dømming ble testet ut mellom Frankrike og Spania. To ganger ble mål avgjort av dommere i TV-bussen utenfor.

Begge ganger gikk det i Frankrikes disfavør:

* Antoine Griezmann trodde at han hadde sendt Frankrike i ledelsen - men da dommerne i bussen hadde gransket sine bilder, endte det med at dommeren dømte offside.

* Innbytter Gerard Deulofeu la på til 2-0 etter 77 minutter. Linjemannen vinket for offside, men etter at de to videodommerne hadde tatt en titt på situasjonen, viste det seg at han ikke var i offside likevel.

– Det virker som videodømming er fremtiden, sier Petter Veland, som kommenterte kampen på Viasat Fotball.

– Dette er et prøveprosjekt som kommer i stadig flere og flere og større og større kamper.

Les også: Sverige snudde 0-2 til 3-2 over europamesteren

Tirsdag kveld var det altså Frankrike og Spania som var «forsøkskaniner».

– Jeg vil tro at kveldens to avgjørelser bikker i favær av dem som mener at dette kommer for å bli, sier Petter Veland.

JUBLER FOR TIDLIG: Antoine Griezmann blir gratulert av lagkameratene. Men litt senere blir målet annullert - etter videodømming. Foto: Franck Fife , AFP

Han synes heller ikke det tok lang tid å få tatt avgjørelsene i TV-bussen.

– 35-40 sekunder er ikke mye, synes jeg.

Les også: FIFA tester videodømming

Veland mener de to situasjonene mellom Frankrike og Spania på mange måter oppsummerer hans syn når det gjelder videodømming.

– Jeg er for videodømming i situasjoner der det ikke er skjønn inne i bilde. Enten er det offside eller ikke. Det er bare rettferdigheten som seirer når det blir helt riktig gjennom videodømming.

– Assistentdommerne er selvfølgelig de som taper på dette. En feil avgjørelse blir klart for alle som ser kampen. Men den smellen synes jeg de må ta, sier Petter Veland.

Les også: Keeper-mareritt da Sverige knuste Hviterussland

Noen mener at den umiddelbare scoringsrusen kan bli borte når spillerne er usikre på om de var i offside og vil avvente den endelige avgjørelsen.

– Det er kjedelig der og da, men jeg tenker at hvis dette blir innført og vi blir vant til det, så vil alle sette pris på den rettferdigheten som videodømmingen vil gi, sier Veland.

Han ønsker ikke at videodømming skal brukes til for eksempel å avgjøre straffesituasjoner. Med ett unntak:

– Hvis det er uklart om forseelsen har foregått innenfor eller utenfor 16-meteren, så kan det løses på denne måten.

Det var David Silva (straffespark) og Gerard Deulofeu som scoret målene da Spania vant 2-0 på Stade de France.