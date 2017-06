Utskjelte Bravo reddet tre straffer og sendte Chile til finale

(Portugal - Chile 0-0, 0-3 etter straffesparkkonkurranse) Claudio Bravo (34) er i ferd med å bli fryst ut av Manchester City, men i semifinalen mot Portugal viste han hvor god han kan være.

Cristiano Ronaldo, Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Bernardo Silva, Claudio Bravo.

Det var mange stjerner i aksjon på gressmatta i Kazan, men fyrverkeriet uteble da Europamester Portugal og Copa America-vinner Chile barket sammen under onsdagens semifinale i Confederations Cup.

Da de offensive stjernene ikke levde opp til forventningene, var det kanskje noe overraskende Claudio Bravo som stjal showet og ikke bare levde opp til forventningene - men overgikk dem.

Det var nemlig takket være Bravo at chilenerne seg til finale i prøve-VM, på bekostning av Cristiano Ronaldo og Portugal.

Bravo, Bravo, Bravo



Kampen startet friskt, men det utviklet seg raskt til å bli en stillingskrig. Faktisk måtte vi vente helt til det 118. minutt for å få noe dramatikk,, da Chile nesten stjal seieren, men både Arturo Vidals langskudd, og Martin Rodriguez' retur traff treverket.

FRUSTRERT: Selv ikke målmaskinen Cristiano Ronaldo klarte å overliste Claudio Bravo. Foto: Maxim Shemetov , Reuters

Dermed skulle det hele avgjøres fra elleve meters-merket. Chile startet, og Vidal satt sin straffe sikkert, før Bravo satte igang en maktdemonstrasjon.

Han reddet nemlig ikke bare én, ikke to - men hele tre straffespark fra Portugal. I tur og orden tok han forsøkene til Ricardo Quaresma, Joao Moutinho og helt til slutt, Nani.

Når da både Charles Aranguiz og Alexis Sanchez satte sine sjanser, ble det hele en kort prosess.

Cristiano Ronaldo fikk ikke engang prøve seg, og Chile vant overlegent 3-0 på straffespark.

Det ble dermed Chile, som er rangert som nummer fire i verden på FIFA-rankingen som til slutt trakk det lengste strået og dermed sikret seg en finalebillett, hvor de møter vinneren av Tyskland - Mexico. Den andre semifinalen spilles torsdag kveld, før finalen spilles kommende søndag.

Claudio Bravo har hatt en trøblete sesong siden han forlot Barcelona til fordel for Manchester City. Flere uheldige og svake involveringer førte til at han mistet plassen til Willy Caballero, og nå har Pep Guardiola hentet inn brasilianske Ederson fra Benfica for å vokte buret for de lyseblå.

Mannen med flest kamper for Chiles landslag har tidligere sagt at han ønsker å bli værende og kjempe for plassen sin - og i sin egen lille maktdemonstrasjon mot de regjerende Europamesterne viste han at han fortsatt vet hva han driver med.

Etter oppvisningen mot Portugal er det høyst sannsynlig at han også vokter buret i søndagens finale. Det blir Chiles tredje strake finalekamp, etter å ha vunnet Copa America i 2015 og i 2016.