Tyskland vant dramatisk finale i prøve-VM: – En fryd

(Chile - Tyskland 0-1) Lars Stindl (28) ble mathcvinner da et ungt og B-preget tysk lag slo et tappert og underholdende Chile-lag i finalen i prøve-VM.

– Det er en fryd. Guttene har prestert så bra. Jeg er megastolt av dem, sa Tysklands landslagssjef Joachim Löw, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Mot spillets gang scoret Stindl eter at Timo Werner utnyttet en tabbe av Marcelo Diaz og serverte ballen på åpent mål. Midtbanespilleren til Borussia Mönchengladbach gjorde ingen feil, og sendte ballen i nettet til Claudio Bravo.

Men det var Chile som skapte desidert mest, og hadde åtte avslutninger på mål mot Tysklands tre. I tillegg blåste chilenerne ballen over buret til Marc-Andre ter Stegen da den absolutt burde ha havnet i garnet.

I det 84. minutt kom den kanskje største sjansen da innbytter Edson Puch på energisk vis vant ballen nede ved kortlinjen og serverte til innbytterkollega Angelo Sagal. Men han skjøt altså over kassa til ter Stegen.

Enorm bredde

Fredag vant Tyskland U21-EM, og åtte av spillerne i troppen til prøve-VM kunne vært med i U21-mesterskapet. Snittalderen blant de tyske spillerne som tok turen til Russland-mesterskapet var bare 24 år, og landslagsledelsen har høstet kritikk for å stille med B-lag i prøve-VM.

Bare fire mann fra EM-troppen i fjor var med nå, men likevel gikk altså Joachim Löws menn helt til topps. Det bekrefter at tysk fotball har en enorm bredde, og mange spillere å ta av før det virkelig gjelder i VM-sluttspillet om et år.

AMPERT: De er lagkamerater i Bayern München, men Arturo Vidal (t.v.) og Joshua Kimmich var stadig i tottene på hverandre i kveldens kamp. Foto: Yuri Cortez , AFP

Respektløst til verks



I søndagens finale gikk Chile rett i strupen på tyskerne, og skapte flere store sjanser i åpningen. Typisk nok scoret Tyskland på sin første sjanse. Også i semifinalen mot Mexico hadde Löws mannskap effektiviteten på sin side.

Chilenerne fortsatte å løpe og presse høyt, og var aggresive i stilen. Det førte også til et par stygge episoder. Gonzalo Jara plantet en albue i ansiktet til Werner, men dommeren lot det bli med gult kort selv om han studerte videobildene.

I sluttminuttene kokte det også over for Löw som var ute på banen da det ble ampert mellom Emre Can og flere chilenere. Men den tyske suksesstreneren slapp unna straff. Da hadde kollega Juan Antonio Pizzi allerede blitt sendt på tribunen for munnbruk.

Den siste store sjansen til Chile kom da Alexis Sanchez skjøt på et frispark på overtid. Ballen skrudde rundt muren, men ter Stegen fikk slått unna.

Det var lagt til fem minutter, men dommeren blåste like godt av da det gjensto et drøyt halvminutt, og de tyske spillerne kunne slippe jubelen løs.

– Vi fortjente ikke å tape, men slik er det. Vi må svelge det og komme oss videre, sa Pizzi i et intervju i pressesonen etter kampen.

– Vi har ikke noe å skjemmes over. Det var øyeblikk der beina våre ikke gjorde jobben, men vi spilte med hjertene. På dette nivået kan man ikke gjøre feil, sa keeper Bravo.