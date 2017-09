Tvang landslagsspillere til å skyve buss på 35 tonn

Igjen stormer det rundt den tyske trenerkjendisen Christoph Daum (63). Hans siste påfunn som rumensk landslagstrener gjør ham ikke mindre kontroversiell.

Etter en mislykket VM-kvalifisering – hvor det allerede er klart at Romania er sjanseløs på sluttspillet i Russland neste år – risikerer han nå sparken. Fattige ni poeng på åtte kamper gjør at løpet er kjørt i gruppe E hvor Polen, Montenegro og Åge Hareides Danmark kjemper om gruppeseieren.

Nå forteller den tidligere landslagsspilleren, Gabriel Torje (27), til avisen Gazeta Sporturilor hvordan Daum gikk til verks for å teste spillernes psyke i forbindelse med landslagssamlinger.

– En gang måtte vi gå av bussen, og skyve den. Først var det fem mann, så alle spillerne. Jeg sa: «Hvor er vi. I en barnehage..?», sier Gabriel Torje.

Daum sier til Bild at det var en klar baktanke med buss-historien.

– Hvis dere tror på dere selv, så klarer dere å skyve en 35 tonn tung buss i motbakke. Da fikk jeg svaret jeg ønsket meg; «Trener, det tror vi ikke er umulig ...», forteller Christoph Daum.

Han forteller at hensikten var å bevise at det umulige er mulig. At det var for å gi dem ekstra motivasjon. Og at stemningen etterpå var enormt positiv.

Daum forteller at han skal i møte med det rumenske fotballforbundet om ny kontrakt til EM i 2020. Han sier at «alt er mulig» selv om det har haglet med kritikk.

Sigurd Rushfeldt hadde Daum som trener da han spilte i Austria Wien (2001 til 2006). Der var også Thorstein Helstad underlagt tyskerens strenge regime. Rushfeldt sier han ikke er overrasket når VG forteller ham om «bussen i Romania».

STORSCORER: Sigurd Rushfeldt har scoringsrekord i Eliteserien med 172 mål. Her er han i treningsantrekk på Alfheim stadion i TRomsø. Foto: Terje Mortensen , VG

– Daum testet psyken vår hele veien. Et virkemiddel han hadde var å forlenge tiden på treningene ganske kraftig. Han holdt på i nærmere tre timer for å teste ut hvor lenge vi kunne være konsentrert, sier Sigurd Rushfeldt.

Han legger til at Daum gikk løs på de fleste. Og han sparte seg ikke mot nordmannen heller – uansett hvor mange mål han banket inn – for det østerrikske topplaget.

– Jeg fikk «hårføner» i de andre spillernes nærvær. Men, jeg fikk et bra forhold til ham etter hvert. Daum var en tenkende trener, og det var ikke bare innfall med ham, sier Sigurd Rushfeldt.

