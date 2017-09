Supertalent (12) kalt opp til Tysklands U16-landslag

Han er bare 12 år gammel, men Youssoufa Moukoko kan få sin debut for det tyske U16-landslaget innen to uker.

Den 11. og 13. september møter Tysklands U16-landslag Østerrike over to kamper, og til oppgjørene er Youssoufa Moukoko kalt inn.

Ikke hørt om ham? Kanskje ikke så rart, for gutten er ikke mer enn 12 år.

På tross av sin unge alder har Moukoko, som blir 13 i november, likevel rukket å skape overskrifter.

Etter å ha ankommet Borussia Dortmund fra St. Pauli før forrige sesong har spissen dunket inn mål. Hele 33 ganger nettet han på 21 kamper for U15-laget forrige sesong, med den følgen av at han er tatt opp til klubbens U17-lag denne sesongen.

Der har han fortsatt i kjent stil, og etter fire kamper står Moukoko med hele ti scoringer. For to uker siden scoret han fire av Dortmunds mål da Viktoria Köln ble nedsablet med sifrene 6-1.

GRATULERES: Lucas Klantzos (t.v.) og Max Fleer (t.h.) gratulerer Moukoko etter scoring mot Viktoria Köln den 19. august. Foto: GETTY IMAGES

– Han har gjort en fantastisk jobb og er målfarlig som få. Han er nesten umulig å stoppe, sier Sebastian Geppert, ungdomstrener i Dortmund.

– I tillegg til trusselen han er, er han også en god lagspiller og god til å posisjonere seg, fortsetter Geppert.

Tidligere har Moukoko blitt kalt opp til Tysklands U15-landslag, men nå er han altså i U17-varmen.

Der er han den eneste som er født etter 2002, ifølge NTB. Den nest yngste i den 22 mann store troppen er mer enn to år eldre enn Dortmund-angriperen.

Nyhetsbyrået skriver også det er blitt stilt spørsmål angående alderen til Moukoko, som er født i Kamerun, men fødselsattesten hans utstedt på det tyske konsulatet viser at han er født 20. november 2004.

Ifølge Goal kom Moukoko til Tyskland med faren sin Joseph i 2014, og gjorde seg umiddelbart bemerket for St. Paulis U15-lag. Nettstedet skriver at han scoret 21 mål på 12 kamper for U15-laget, og det altså som 11-åring, før han fortsatte suksessen for Borussia Dortmunds U15-lag sesongen etter.

Der hjalp han laget til seier i avdelingen, en tittel som var klar fem kamper før slutt.

– Det gjenstår å se hvorvidt dette blir en ekstraordinær årgang av talentfulle spillere, men vi håper at brorparten av dem utvikler seg på samme måte som 1998-årgangen vår, sa Peter Wazinski, ungdomstrener for Dortmund da, ifølge Bundesligas egne nettsider.

