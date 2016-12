Stor VG-kåring: Utskjelte Pepe er verdens beste

Han er en av fotballens mest utskjelte, forhatte og kontroversielle spillere. Men det er vanskelig å finne en forsvarsspiller som har hatt et bedre 2016 enn Pepe (33).

Her er de ti beste forsvarsspillerne i 2016, vurdert av VGs Arilas Berg Ould-Saada og Øyvind Herrebrøden:

10. JOSHUA KIMMICH (Bayern München/Tyskland)



Årets åpenbaring blant forsvarsspillerne. 21-åringen ble lansert av Pep Guardiola som midtstopper. Etter uavgjort mot Dortmund i mars sa Guardiola at «han er kanskje en av verdens beste stoppere. Han har absolutt alt.» I EM storspilte Kimmich for Tyskland – nå som høyreback – og fikk plass på UEFAs drømmelag forturneringen. Og i høst har Kimmich fortsatt fremgangen under Carlo Ancelotti, som velger å bruke ham som sentral midtbanespiller. Har scoret fire seriemål og tre Champions League-mål i høst.

9. TOBY ALDERWEIRELD (Tottenham/Belgia)

Tottenhams etterlengtede Champions League-høst gikk ikke som de håpet på. Det er neppe ubetydelig at Alderweireld, på grunn av et to måneders skadeopphold, bare kunne starte to av de seks gruppekampene. Belgieren, som kanskje var Premier Leagues beste forsvarsspiller i 2015/16-sesongen, er helt avgjørende for London-lagets prestasjoner. Den duell- og pasningssterke stopperen var også god for Belgia i EM, der han scoret et mål i gruppespillet.

8. GERARD PIQUÉ (Barcelona/Spania)

«MSN» tar det meste av oppmerksomheten i Barcelona, og det er jo forståelig, men man skal ikke undervurdere viktigheten av Gerard Piqué. Den store stopperen er helt essensiell for den defensive balansen i laget og har vært bunnsolid gjennom hele 2016. Er rolig, smart og akkurat så slem en midtstopper skal være. Perfekt for Barcelona.

7. MARCELO (Real Madrid/Brasil)

Ingen forsvarsspillere har bedre teknikk enn Real Madrids brasilianske lykketroll. Den energiske og offensive venstrebacken tilfører en ny dimensjon til laget sitt med sine offensive bidrag, men har også blitt rutinert og disiplinert nok til at forsvarsspillet hans ikke lenger er svakheten det en gang var. Har det meste man ser etter i en venstreback. Vunnet Champions League, UEFA Super Cup og klubb-VM.



6. LAURENT KOSCIELNY (Arsenal/Frankrike)

Lenge har Koscielny slitt med å ha et rykte på seg for å score dumme selvmål, få røde kort og tabbe seg ut med jevne mellomrom. De feilene har franskmannen stort sett sluttet med. I år har han vært en bauta både for Arsenal og Frankrike. Spesielt imponerende er det at han leverer på samme nivå uansett hvem han spiller med – Shkodran Mustafi, Per Mertesacker, Adil Rami, Samuel Umtiti, Raphaël Varane... Enorm i EM-semifinalen mot Tyskland.

5. SERGIO RAMOS (Real Madrid/Spania)

Hva er greia med Sergio Ramos? Akkurat som i 2014 scoret han også i Champions League-finalen mot Atlético Madrid i år. Han reddet Real Madrid med en heading på overtid av supercupfinalen mot Sevilla i august. Det samme gjorde han på overtid i El Clásico og mot Deportivo i desember – igjen med hodet. Har scoret utrolige 63 mål for Real Madrid. Noen defensive glipper og et svakt EM gjør at han ikke når helt opp.

4. DIEGO GODÍN (Atlético Madrid/Uruguay)

Det vil ikke være spesielt kontroversielt å hevde at uruguayaneren har vært verdens mest stabile midtstopper de siste tre årene. I år ble han kåret til La Ligas beste forsvarsspiller etter en sesong der han bidro sterkt til at Atlético Madrid slapp inn rekordlave 18 seriemål. Kanskje verdens beste forsvarer i luften. Nesten aldri skadet. Exiten i Copa América-gruppespillet står igjen som den store skuffelsen hans i 2016.

3. JÉRÔME BOATENG (Bayern München/Tyskland)

Pep Guardiola har skapt et monster. Under ledelse av den spanske treneren i Bayern München har Boateng blitt prototypen på den moderne midtstopper. En fysisk kjempe som samtidig behandler ballen på praktfullt vis. Boateng mistet tre måneder på grunn av skade i begynnelsen av året, men slo ut i full blomst under EM med Tyskland. Flest vellykkede langpasninger i mesterskapet (69). Vant også Bundesliga, tysk cup og DFL-Supercup.

2. LEONARDO BONUCCI (Juventus/Italia)

Den 190 cm høye italieneren har mer eller mindre alt du ser etter i en midtstopper. Han er råsterk i duellene, knallgod på hodet og ekstremt god til å lese spillet, men har også en vidunderlig pasningsfot og kan fungere som en slags quarterback fra stopperplass. Vant Serie A med Juventus, men utmerket seg spesielt i EM: Banens beste i 2-0-seieren over Spania i åttedelsfinalen, og målscorer i kvartfinalen mot Tyskland.

1. PEPE (Real Madrid/Portugal)

Stygge taklinger, skuespill og skitne triks. Det portugisiske beistet Pepe er utvilsomt en av fotballens mest forhatte spillere. Men han er også en av de beste. Den nådeløse, taklings- og duellsterke stopperen har hatt sitt livs år. Til tross for hard konkurranse med Raphaël Varane om midtstopperplassen, klamrer veteranen seg til plassen på Real Madrid. I mai vant han Champions League, i juli vant han EM, og det hele har han krydret med UEFA Super Cup og klubb-VM. Leverte en heroisk EM-finale mot Frankrike.

