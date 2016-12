Stor VG-kåring: Ringreven Buffon (38) knuser ungguttene

VG kårer den evigunge italieneren Gianluigi Buffon til årets beste keeper for andre år på rad. Hverken Manuel Neuer eller David De Gea er på pallen i 2016.

I år som i fjor har VG kåret årets beste fotballspillere. De neste dagen vil vi presentere topp 10-lister for hver lagdel. Først ut er keeperne. Er du enig i vår vurdering? Kom gjerne med din mening i kommentarfeltet!



Her er de ti beste keeperne i 2016, vurdert av VGs Arilas Berg Ould-Saada og Øyvind Herrebrøden:

10. PETR CECH (Arsenal/Tsjekkia)

Cech har i år blitt en del av Guinness rekordbok som den Premier League-keeperen med flest «clean sheets» noensinne (141). Tsjekkeren leverte en råsterk 2015/16-sesong, med flest kamper uten baklengs (16) og høyest redningsprosent (76) i Premier League. Han har også blitt rost opp i skyene for å... ta toget. Skuffende EM med Tsjekkia.

9. KEYLOR NAVAS (Real Madrid/Costa Rica)

VM-åpenbaringen fra Costa Rica har høstet trofeer, er spektakulær på streken og strålende én mot én. Men kanskje ikke så avgjørende som man bør være for å høre hjemme blant de aller, aller beste. Skadet i starten av sesongen og har bare holdt nullen tre ganger etter det.

8. CLAUDIO BRAVO (Manchester City og Barcelona/Chile)

Chilenerens 2016 kan deles inn i to: Den ekstremt gode delen, som går fra januar til august, og den langt tyngre delen, som begynte da han signerte for Manchester City. Bravo voktet buret til Barcelona da katalanerne vant ligagull, og fulgte opp med den avgjørende strafferedningen i Copa América-finalen for Chile. Men siden overgangen til England har han først og fremst markert seg med keepertabber, og mange lurer på hvordan Pep Guardiola kunne vrake Joe Hart for Bravo i City-målet.

7. KASPER SCHMEICHEL (Leicester City/Danmark)

Kasper Schmeichel gikk i pappa Peters fotspor da han i mai på sensasjonelt vis vant Premier League med lille Leicester. Den danske 30-åringen holdt nullen 15 ganger i løpet av gullsesongen. Prestasjonene fulgte han opp i denne høstens Champions League-gruppespill, der han holdt nullen i fire av fire kamper før et brudd i hånden har holdt ham ute av spill i halvannen måned.



6. RUI PATRICIO (Sporting CP/Portugal)

Hverdagen hans utspiller seg i den portugisiske ligaen, langt utenfor norske mediers vante søkelys. Men under sommerens EM viste Patricio hva som bor i ham. Portugal-keeperen slapp bare inn ett mål fra åttedelsfinalene og ut, og i finalen mot Frankrike var han banens beste spiller, ifølge statistikknettstedet WhoScored. Kåret til EMs beste keeper.

5. MANUEL NEUER (Bayern München/Tyskland)

Neuers «sweeper-keeper»-stil har inspirert og imponert mange. Trolig er den offensive tyskeren den mest komplette keeperpakken på markedet, men 2016 ble et nesten-år for 30-åringen – mye på grunn av Antoine Griezmann. Den franske spissen sendte Neuer ut av semifinalene i både Champions League og EM.

4. DAVID DE GEA (Manchester United/Spania)

Verdens beste keeper på streken, og stadig bedre med ballen i beina. Har kjempet seg til keeperplassen på det spanske landslaget. Mange mener nok at Old Traffords kjæledegge er verdens beste mellom stengene, men det faktum at De Gea ikke var i nærheten av å vinne hverken Premier League, Champions League eller EM, gjør det vanskelig å nå helt opp. Mye på grunn av forsvarene han hadde foran seg, riktignok.

3. HUGO LLORIS (Tottenham/Frankrike)

Lloris virker å ha tatt steget opp til verdens aller beste keepere. Tottenham-kapteinen har vært stabilt god for klubblaget, der han var en avgjørende grunn til at Spurs lenge hadde ligagullet innen rekkevidde, og leverte kanskje årets redning i Champions League-kampen mot Leverkusen. Men det er spesielt EM som gir ham denne gode plasseringen. I 2-0-seieren over Tyskland i semifinalen spilte han kanskje den beste kampen en keeper har spilt i år.

2. JAN OBLAK (Atlético Madrid/Slovenia)

Sloveneren gjør ikke skam på klubbens stolte keepertradisjon. Oblak (23) har, hvis man tar bort noen Atlético-kollapser mot slutten av året, vært en murvegg: 21 «clean sheets» i La Liga i år, kun to innslupne mål i Champions League-gruppespillet, og – kanskje først og fremst – helt avgjørende prestasjoner mot Barcelona og Bayern München på vei til CL-finalen i mai.

1. GIANLUIGI BUFFON (Juventus/Italia)

38-åringen fra Toscana har nådd et punkt der spørsmålet ikke lenger er om han er verdens beste keeper, men snarere om han er tidenes beste. Vi hopper elegant over rødvinsmetaforene og går rett på sak: I mars slo Buffon en 22 år gammel Serie A-rekord da han holdt buret rent i 973 strake minutter. Han vant ligaen med Juventus og var stor i Italias imponerende EM. En legende.

