Stor VG-kåring: En av disse er årets midtbanespiller

Tysklands elegante ballfordeler Toni Kroos – eller Frankrikes lille kriger N'Golo Kanté? Sjekk hvem VG har kåret til årets beste midtbanespiller.

I år som i fjor har VG kåret årets beste fotballspillere. Vi har kåret årets beste keepere og forsvarsspillere. Nå skal de beste midtbanespillerne rangeres. Er du enig i vår vurdering? Kom gjerne med din mening i kommentarfeltet!



Her er de ti beste midtbanespillerne i 2016, vurdert av VGs Arilas Berg Ould-Saada og Øyvind Herrebrøden:

10. DIMITRI PAYET (West Ham/Frankrike)



Løftet alene det som tilsynelatende var et forventningstynget Frankrike i EM-innledningen på hjemmebane. Hans fininnstilte føtter tok umiddelbart Premier League med storm og var selvskreven på årets lag i vår. Ikke vært like enestående for et variabelt West Ham i høst, men fortsatt den med flest målgivende dette kalenderåret i Premier League.

9. MESUT ÖZIL (Arsenal/Tyskland)

Ikke like ville assist-tall som i fjor høst, men leverer stadig for Arsenal i rollen bak stjernespissen Alexis Sánchez. Huskes for et par straffemiss i EM, men leverte en solid turnering på det som i enkeltes øyne var mesterskapets mest velspillende lag. Scoret hat trick mot Ludogorets i Champions League.

8. KEVIN DE BRUYNE (Manchester City/Belgia)

Både forventningene og prislappen var høy da han returnerte til England etter suksessen i Wolfsburg. Etter halvannet år i Manchester City vet vi at tempoet, dribleferdighetene, intelligensen, overblikket og dødballfoten holder flere steder. Også gjennom et par ville Champions League-oppvisninger. Uvurderlig også for Belgias stjernegalleri.

7. CASEMIRO (Real Madrid/Brasil)

Man kunne se en gigant in spe da han Champions League-debuterte mot Malmö i fjor høst, men det var uvisst om det skulle holde mot bedre motstand. Et halvt år senere satt Atlético-trener Diego Simeone og advarte mot et mann før Champions League-finalen: Casemiro. Den defensive midtbanekjempen var en av de viktigste bak triumfen i Europas gjeveste turnering.

6. ARTURO VIDAL (Bayern München/Chile)

Kommer dundrende. Enten inn i taklingene eller på de dype løpene inn i motstanderboksen. Ekstremt energisk fra sin ofte dype midtbaneposisjon. Har vokst frem i de store kampene for Bayern og leverte noen gnistrende Champions League-matcher i vår. Drivkraft da Chile vant jubileumsutgaven av Copa America i sommer.

5. ANDRÉS INIESTA (Barcelona/Spania)

Idet du tror hans beste øyeblikk på fotballbanen er talte, sklir han forbi en motstander på merkevaremåten – og tryller en lagkamerat frem i scoringsposisjon. Det var bare å se da han kom inn på banen mot Real Madrid i El Clásico nylig: Han overtok hele matchen og Barcelona fremsto plutselig slik de helst skal være. Dominant i EM, så lenge Spania fikk være med.

4. LUKA MODRIC (Real Madrid/Kroatia)

Slutter aldri å imponere. Praktfull med ball, intens og aggressiv uten – og har i årevis vært en komplett midtbanespiller. Strålende for Champions League-vinner Real Madrid, der han spiller både midtbaneanker og indreløper. Åpnet EM på mesterlig vis med Kroatia, og hvem vet hva som kunne skjedd hvis han holdt seg skadefri gjennom hele turneringen.

3. RIYAD MAHREZ (Leicester/Algerie)

Kunstneren blant kullskufferne i Leicesters mesterlag. På sitt beste kunne han gått inn på samtlige førsteellevere på kloden: Har fart, teknikk, dribleferdigheter og målteft. Ikke fulgt opp like strålende på høsten, men har også vist noen detaljer i Champions League som tilsier at fremtiden trolig vil inneholde mer enn King Power Stadium. Årets spiller både i Premier League (kåret av spillerne) og i Afrika.

2. N’GOLO KANTÉ (Leicester og Chelsea/Frankrike)



Den vesle midtbanespilleren ble bare større og større i Premier League-sesongen, som endte med et sensasjonelt trofé til Leicester. I stor grad takket være hvordan Kanté fylte rommene og skar av motstanderne defensivt på midtbanen. Hentet til Antonio Contes Chelsea og gått rett inn på laget, som vinner og vinner og vinner. Mens Leicester fremstår svekket. De har mistet bare én viktig spiller fra forrige sesong: Kanté. Da er det ikke bare.

1. TONI KROOS (Real Madrid/Tyskland)

Da Tysklands landslagssjef Joachim Löw proklamerte at Spania var forbilder i alt de gjorde for tyskerne, tok denne mannen det mer bokstavelig enn de fleste: Har vokst frem til å bli en slags miks av spanjolene Xavi og Xabi Alonso. Ingen midtbanespillere er bedre med ball enn Kroos i 2016, og det var nok en grunn til at han hadde den mest av alle spillere i EM. Dikterer matchtempoet med sin pasningsvariasjon og perfekte tilslag.

