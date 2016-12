Stor VG-kåring: Derfor er Ronaldo bedre enn Messi

Cristiano Ronaldo vant årets to viktigste trofeer: EM og Champions League. Lionel Messi var ofte magisk, men sviktet da det gjaldt som mest.

I år som i fjor har VG kåret årets beste fotballspillere. De siste dagene har vi presentert topp 10-lister for hver lagdel. De beste keeperne, forsvarerne og midtbanespillerne har blitt kåret – nå er det tid for de aller største stjernene.



Her er de ti beste angrepsspillerne i 2016, vurdert av VGs Arilas Berg Ould-Saada og Øyvind Herrebrøden:

10. JAMIE VARDY (Leicester City/England)

Ikke er han like komplett som Sergio Agüero, ei heller like spektakulær som Zlatan Ibrahimovic eller like målfarlig som Gonzalo Higuaín. Men det er umulig å utelate Vardy fra denne listen i 2016. Han er toppscoreren til tidenes mest sensasjonelle Premier League-vinner. Kanskje er han også, med sitt kriminelle rulleblad og sin utrolige ferd fra 7. divisjon til toppen av Premier League, selve symbolet på mirakuløse Leicester.

9. PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (Borussia Dortmund/Gabon)

Lynet fra Gabon har sesong for sesong jobbet seg nærmere og nærmere verdenstoppen. Målstatistikken hans for Borussia Dortmund er simpelthen sensasjonell: Over 40 mål i løpet av kalenderåret 2016, og allerede 20 mål denne sesongen. Aubameyang er en livsfarlig kontringsspiller med svært gode avslutningsferdigheter, og samarbeidet hans med Marco Reus kan ta tyskerne langt i Champions League den kommende våren.

8. ROBERT LEWANDOWSKI (Bayern München/Polen)

Den polske måljegeren har scoret 46 mål i 2016. Bare Ronaldo, Messi, Suárez og Zlatan kan vise til høyere tall. Lewandowski ble toppscorer med mektige 30 mål da Bayern München tok nok en Bundesliga-tittel. Da kan man forstå reaksjonen hans etter å ha endt på 16. plass i France Footballs Ballon d'Or-kåring:

Men så hører det med til historien at Lewandowski ikke klarte å leve opp til forventningene som var knyttet til ham før sommerens EM. Det til tross for kvarfinalemålet mot Portugal, som ikke holdt til avansement.

7. ALEXIS SÁNCHEZ (Arsenal/Chile)

For andre år på rad har Sánchez ledet Chile til topps i Copa América. I sommer ble Arsenal-stjernen kåret til turneringens beste spiller etter å ha slått Lionel Messis Argentina på straffer i finalen. Flyten har bare fortsatt på klubblaget, der den hundeelskende angriperen har vært ustoppelig denne sesongen: 14 mål og 8 assists på 22 kamper for Arsenal i høst.

6. NEYMAR (Barcelona/Brasil)

Neymar leverte et av OLs mest emosjonelle øyeblikk da han brøt sammen på Maracanã-gresset etter å ha avgjort finalen på straffespark. Før den tid hadde 24-åringen scoret 24 mål i Barcelonas gullsesong i La Liga. Denne høsten har brasilianeren i større grad inntatt servitørrollen for katalanerne, mens Messi og Suárez scorer på bestilling. Brasilianeren har vært den minst fremtredende delen av «MSN» i år, men utvikler seg stadig som lagspiller.

5. GARETH BALE (Real Madrid/Wales)

Real Madrid-fans er ikke lenger bekymret for fremtiden uten Cristiano Ronaldo. Grunnen til det heter Gareth Bale. Waliseren har hatt et fabelaktig år, som startet med hat trick i Zinédine Zidanes trenerdebut, fortsatte med assist og storspill i Champions League-finalen, og ble kronet av et heroisk EM med Wales. Bale scoret i de tre gruppespillskampene, men var kanskje aller mest imponerende på grunn av sin oppofrende stil og lagmoral.

4. LUÍS SUÁREZ (Barcelona/Uruguay)

Messis perfekte lekekamerat. Det er neppe noen som vil protestere om vi kaller Suárez verdens beste rene spiss. Tallene hans i 2016 taler i hvert fall for det: 54 kamper, 49 mål, 25 assists, toppscorer i La Liga og vinner av gullstøvelen i Europa. Hans nærmest telepatiske forbindelse med Messi og Neymar har skaffet Barcelona tre titler: La Liga, Copa del Rey og den spanske supercupen.

3. ANTOINE GRIEZMANN (Atlético Madrid/Frankrike)

Hvis det var ett år noen kunne brutt hegemoniet til Messi og Ronaldo, så var det i 2016. Hadde Griezmann vunnet Champions League- og/eller EM-finalen, ville han trolig stukket av med alle personlige utmerkelser også. Men det ble tap for Real Madrid i Champions League, og for Portugal i EM. Likevel har det vært et minneverdig år for Griezmann, som ble EM-toppscorer med seks mål og kåret til turneringens beste spiller. Senket både Barcelona og Bayern München nærmest på egenhånd på vei til Champions League-finalen. Fotballens ferskeste superstjerne virker å ha enda mer å gå på.

2. LIONEL MESSI (Barcelona/Argentina)

Ingen har scoret flere mål enn Messi i 2016. Ingen har slått flere målgivende pasninger. Mange vil også påstå at ingen har vært bedre enn Messi i 2016. Han har gått fra driblekant til måljeger til å bli en enda mer komplett versjon av seg selv, mer delaktig i spillet, mer uforutsigbar. Farligere. Hvordan kan han da ikke toppe denne listen? Vel, fordi 2016 også var året da Messi røk ut i kvartfinalen i Champions League og nok en gang sviktet da det gjaldt for Argentina i Copa América-finalen. Han har også vært fraværende i årets to El Clásico-oppgjør.

1. CRISTIANO RONALDO (Real Madrid/Portugal)

Det er vanskelig å komme utenom Cristiano Ronaldo i år. Portugiseren har ikke scoret like mye som før, og han har slitt litt med skader, men han har vunnet de to definerende turneringene: EM og Champions League. Hans hat trick mot Wolfsburg i CL-kvarten, som sendte Real Madrid videre etter å ha tapt 2-0 i den første kampen, står igjen som hans store øyeblikk på klubblaget. I EM reddet han Portugal fra gruppe-exit med to mål og en assist i 3-3-kampen mot Ungarn. Deretter scoret han i semifinalen mot Wales etter et spektakulært monsterhopp. Finalen forlot han tidlig på grunn av skade, men hans motiverende innsats fra sidelinjen står igjen som et ikonisk EM-øyeblikk.

