Spansk finalesmell i U21-EM

(Tyskland U21-Spania U21 1-0) Mitchell Weiser (23) scoret kampens eneste mål da han på utsøkt vis styrte ballen i mål med hodet, og sørget for tysk seier i U21-EM.

Tidligere U21-mestere det siste tiåret: * 2015: Sverige * 2013: Spania * 2011: Spania * 2009: Tyskland * 2007: Nederland.

De spanske ungguttene imponerte stort tidligere i mesterskapet, men i finalen mot Tyskland ble det bråstopp. De tekniske spanjolene kom aldri skikkelig i gang i Krakow, og det ble til slutt en fortjent tysk seier.

Den avgjørende scoringen kom etter 40 minutter da lagets meget offensive høyreback Jeremy Toljan la inn. Med et herlig timet hodestøt fra syv-åtte meter sendte Mitchell Weiser ballen i en perfekt bue over keeper Kepa, og i det lengste hjørnet.

Til daglig er han lagkamerat med Per Ciljan Skjelbred og Rune Almenning Jarstein i Hertha Berlin, og nå får 23-åringen mye av æren for finaleseieren. Weiser spilte for øvrig også for Köln da Ståle Solbakken var trener der.

Før målet hadde Max Meyer tidlig i kampen headet i stolpen, og Spania skapte ingenting i første omgang.



Etter hvilen ble det noe bedre da Saul Niguez, som scoret tre mål i semifinalen, testet keeper Julian Pollersbeck. I tillegg var Dani Ceballos farlig frempå med et herlig forarbeid og et farlig langskudd som skrudde like utenfor.

Spania presset på tampen av kampen, men klarte ikke å skape det helt store, og med én avslutning på mål i løpet av 90 minutter var det fortjent at Tyskland tok seieren.

Det tyske laget manglet også flere aktuelle spillere som er med i prøve-VM i Russland der det ble semifinaleseier mot Mexico i går.

PS! Selv om det er U21-meterskap, så kan spillere helt opp til 23 år delta i sluttspill.