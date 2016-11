Spania med målfest: Scoret to på to minutter

(Spania - Makedonia 4-0, Liechtenstein - Italia 0-4) Det spanske publikummet ble holdt på pinebenken i en drøy time. Så scoret «toppfotballens mest undervurderte», før det raknet fullstendig i de makedonske bakre rekker.

FIFA-rankingens 155. beste lag yppet seg faktisk til å begynne med mot stormakten Spania. De produserte kampens aller første sjanse. En heading fra kort hold ble mesterlig reddet av de Gea, uten at pangåpningen så ut til å sette fart på hjemmelaget.

Klønete selvmål



Rødtrøyene var relativt tannløse den første halvtimen. Først etter en drøy halvtime ble det nettsus. Da måtte Spania til gjengjeld ha hjelp.

Daniel Carvajal slo inn fra sin høyreback-posisjon. Makedonias Marko Velkovski steg til værs, knuste alle i luftrommet, men måtte fortvilet se at han nikket ballen feil vei. Istedet for at den havnet langt vekk fra farlig sone, dalte ballen i en fin bue over egen keeper og i mål.

«Den undervurderte» scoret



Derfra og ut rullet Spania opp halvsjanse på halvsjanse. Det ble likevel ikke ordentlig farlig – kanskje med unntak av en Alvaro Morata-avslutning tidlig i andre omgang – før Vitolo senket pulsen til den fremmøtte hjemmefansen i det 63. minutt.

Sergio Busquets spilte David Silva gjennom. Manchester City-playmakeren tittet opp, via en forsvarer traff han Vitolo med innlegget sitt, og Sevilla-spilleren headet inn 2-0. Vitolo scoret sitt tredje mål på fire kamper kvalifiseringskamper, og ble av Viasats La Liga-ekspert Petter Veland karakterisert som «toppfotballens mest undervurderte spiller» underveis i kampen.

Innbitt kamp mot Italia



Spania kjemper en innbitt kamp med Italia om seieren i gruppe G. Kun målforskjellen skiller de to gigantene, hvor målforskjell kan bli tellende til slutt.

Derfor gledet det nok trener Jolen Lopetegui at Nacho Monreal og Aritz Adúriz scoret ett hver i løpet av to minutter på tampen av kampen. Dermed endte det hele i en komfortabel og grei 4-0-seier for vertene.

Italia kopierte hovedkonkurrentens resultat borte mot Liechtenstein lørdag kveld. Andrea Belotti scoret to, mens Ciro Immobile og Antonio Candreva sikret firemålsseier. I den siste kampen i gruppen vant Israel 3-0 borte mot Albania.