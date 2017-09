Spania knuste Italia: Fantast-Isco!

(Spania – Italia 3-0) Spania er så godt som klare for VM etter å ha kjørt over Italia i gigantmøtet hjemme på Santiago Bernabéu.

Real Madrid-yndlingen Francisco Román Alarcón Suárez – eller bare Isco – ble den store helten:

13 minutter var spilt da han skrudde et frispark forbi en ikke veldig imponerende Gianluigi Buffon (i sin 170. landskamp), og fem minutter før pause vrikket Isco seg karakteristisk løs fra Marco Verratti og venstrebeinskjøt ballen helt inne ved stolperoten.

Spania dominerte stort, og 14 minutter før slutt var det kaptein Sergio Ramos – av alle – som kom farende og slo inn fra høyre, til innbytter Alvaro Morata, som enkelt kunne dytte inn det tredje målet.

1-0: Gianluigi Buffon strekker seg så lang han er, men det holdt ikke, det gikk for sakte, Iscos frispark sendte Spania i ledelsen allerede etter 13 minutter. Foto: PAUL WHITE, AP

Dermed er spanjolene tre poeng foran Italia når tre runder gjenstår. Spania har Liechtenstein borte og Albania hjemme, begge ser ut som enkle seire. Og selv om det er mulig å tape i Israel i den siste kampen, har Spania også et kjempeforsprang med en målforskjell på «pluss 21» mot Italias «pluss 11».

Spania dominerte verdensfotballen fra 2008 til 2012, med to EM- og en VM-triumf, men etter et fornedrende VM i 2014 og et skuffende EM i 2016 har Julen Lopetegui fått jobben med å bygge opp ny spansk slagkraft.

Det er han i ferd med å klare, med mange av de samme som herjet for noen år siden. Det var faktisk hele seks av de ti utespillerne fra EM-finalen mot Italia i 2012 (4-0) som startet denne kvelden også; stopperne Gerard Piqué og Sergio Ramos, venstreback Jordi Alba, Sergio Busquets, Andrés Iniesta og David Silva.

Igjen fremsto Spania som et offensivt balltrillende monster, nærmest uten spiss, med Manchester Citys David Silva i den rollen. Real Madrid-duoen Marco Asensio og Isco er den nye spanske vinen, og de driver rundt med all sin kreativitet, noe av de mest spennende fotballverden har å by på akkurat nå, med Isco i en egen klasse.

KONGEN AV MADRID: Real Madrids Isco jubler sammen med Santiago Bernabéu etter å ha satt inn Spanias andre mål. Foto: AP

Italia hadde et par store muligheter, men Spania som bestemte det meste. Italienerne må høyst sannsynlig gjennom et playoff mot en annen puljetoer, dersom det skal bli VM-spill i Russland neste sommer.

PS! New York City FC's David Villa kom inn like før slutt, til sin 98. landskamp, etter å ha vært ute i tre år.