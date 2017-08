Slik var sommervinduet: Tidenes tre dyreste overganger

Sommerens overgangsvinduet tok prisene til en helt ny høyde. Her oppsummeres kjøpefesten.

Paul Pogba ble tidenes dyreste spiller da han forlot Juventus til fordel for Manchester United i fjor sommer for rundt en milliard kroner.

Overgangsrekordene: 2017: Neymar til PSG, 2,05 milliarder kroner 2016: Paul Pogba til Manchester United, 1,2 milliarder kroner 2013: Gareth Bale til Real Madrid, 900 millioner 2009: Christiano Ronaldo til Real Madrid, 835 mill. 2001: Zinedine Zidane til Real Madrid, 486 mill. 2000: Luís Figo til Real Madrid, 386 mill. 2000: Hernán Crespo til Lazio, 370 mill. 1999: Christian Vieri til Inter, 335 mill. 1998: Denílson til Real betis, 224 mill. 1997: Ronaldo til Inter, 203 mill. 1996: Alan Shearer til Newcastle, 156 mill. 1996: Ronaldo til Barcelona, 137 mill. 1992: Gianluigi Lentini til Milan, 135 mill. 1992: Gianluca Vialli ti Juventus, 125 mill. 1992: Jean-Pierre Papin til Milan, 104 mill. 1990: Roberto Baggio til Juventus, 83 mill. 1987: Ruud Gullit til Milan, 62 mill. 1984: Diego Maradona til Napoli, 52 mill. 1982: Diego Maradona til Barcelona, 31 mill.

Denne sommeren har tre overganger vært mer verdt: Neymars overgang til PSG, Kylian Mbappés lån med opsjon på kjøp til samme klubb og Ousmane Dembélé til Barcelona.

Fire av historiens åtte dyreste overganger har skjedd denne sommeren. Slik ser de ti dyreste overgangene ut etter dette vinduet:

1. Neymar fra Barcelona til PSG for 2,05 milliarder kroner (NY)

2. Kylian Mbappé fra Monaco til PSG for 1,66 milliarder kroner (NY)

3. Ousmane Dembélé fra Borussia Dortmund til Barcelona for 1,4 milliarder kroner (NY)

4. Paul Pogba fra Juventus til Manchester United for 1,2 milliarder kroner (sommer 2016)

5. Gareth Bale fra Tottenham til Real Madrid for 900 millioner kroner (2013)

6. Cristiano Ronaldo fra Manchester United til Real Madrid for 835 millioner kroner (2009)

7. Gonzalo Higuain fra Napoli til Juventus for 830 millioner kroner (2016)

8. Romelu Lukaku fra Everton til Manchester United for 800 millioner euro (NY)

9. Luis Suarez fra Liverpool til Barcelona for 775 millioner kroner (2014)

10. James Rodriguez fra Monaco til Real Madrid for 700 millioner kroner (2014)

England



Sommerens dyreste overgang for øvrig sto Chelsea for da de punget ut for spissen Alvaro Morata fra Real Madrid. Prisen skal ha vært på litt i overkant av 600 millioner kroner. Chelsea har også sikret seg Tiemoué Bakayoko, midtbanespiller fra Monaco, og Antonio Rüdiger, forsvarer fra Roma. På tampen kom også høyreback Davide Zappacosta fra Torino.

Manchester City har hentet spillere for over 500 millioner pund i sommer. Dyrest var backen Benjamin Mendy fra Monaco, mens også Kyle Walker fra Tottenham, Bernardo Silva fra Monaco, Ederson fra Benfica og Danilo fra Real Madrid har kostet.

Nabo Manchester United har i tillegg til Lukaku også bladd opp for Nemanja Matic fra rival Chelsea og tidligere Benfica-stopper Victor Lindelöf.

Liverpool beholdt Phillippe Coutinho og har også forsterket angrepet med Mohammed Salah fra Roma, Dominic Solanke fra Chelsea og Alex Oxlade-Chamberlain fra Arsenal, mens backen Andrew Robertson forlot Hull til fordel for Anfield.

Arsenals satte klubbrekord da de betalte Lyon for tjenestene til spissen Alexandre Lacazette. Forsvarsspiller Sead Kolasinac ble hentet gratis fra Schalke 04.

Byrival Tottenham forsterket seg med Davinson Sánchez fra Tottenham, Serge Aurier fra PSG, Juan Foyth fra Estudiantes og Fernando LIorente fra Swansea.

Ellers er vel den største overgangen i England Gylfi Sigurdssons overgang fra Swansea til Everton. Dem hentet også Wayne Rooney gratis fra Manchester United, samt Michael Keane, Jordan Pickford og Davy Klaassen.

Det var også overraskende at Renato Sanches endte opp på lån i Swansea.

Spania



Den dobbelte Champions League-mester Real Madrid har sittet nesten stille i båten denne sommeren. De har kun gjort to mindre overganger til dem å være. Theo Hernandez har blitt hentet fra Atletico Madrid, mens Dani Deballos flytter fra Real Betis til den spanske hovedstaden.

Barcelona mistet Neymar, og har som nevnt hentet inn Ousmane Dembélé i tillegg til midtbanespiller Paulinho fra kinesisk liga. Gerard Deulofeu er på plass etter spill i Everton, mens høyreback Nelson Semedo kommer fra Benfica. Den unge stopperen Marlon er hentet fra Fluminese.

Atletico Madrid har kun hentet venstrekant Vitolo fra Sevilla, i tillegg til spillere som har kommet tilbake etter lån. Laget har overgangsnekt fram til nyttår og da kommer trolig Diego Costa fra Chelsea.

Sevilla har vært aktive og hentet kjente navn som Luis Muriel, Simon Kjær, Nolito, Ever Banega og Jesus Navas blant annet.

Det spanske vinduet er åpent ut fredagen.

Italia



AC Milan forsterket seg kraftig denne sommeren og hentet en hel haug med Leonardo Bonucci fra rival Juventus som den største profilen. Ellers er André Silva, Andrea Conti, Hakan Calhanoglu, Mateo Mussachio, Ricardo Rodríguez, Lucas Biglia, Franck Kessié, Nikola Kalinic og Fabio Borini nye navn på San Siro.

Der spiller også Inter Milan. De har fått ny trener i Luciano Spaletti. Nye er også spillerne Borja Valero, Matias Vecino, Milan Skriniar, Dalbert, Alessandro Bastoni, Facundo Colidio og Joao Cancelo (lån).

Seks ganger seriemester på rad, Juventus, har mistet Bonucci og Dani Alves blant annet. Inn har Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado (overgang gjort permanent), Blaise Matuidi, Medhi Benatia (overgang gjort permanent), Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Rodrigo Bentacur, Douglas Costa (lån med opsjon) og Benedikt Höwedes (lån med opsjon) kommet.

I Roma har Francesco Totti takket for seg etter 25 år. Hans etterfølgere i Roma-drakt har ikke et like stort navn - foreløpig: Rick Karsdrop, Cengiz Ünder, Bruno Peres (overgang gjort permanent, Juan Jesus, Hector Moreno, Maxime Gonalons, Patrick Schick, Gregoire Defrel, Federico Fazio og Alexander Kolarov.

Napoli blir sett på som en av favorittene til å vinne tittelen. De lyseblå har forsterket seg med Nikola Maksimovic, Marko Rog og Adam Ounas. Ellers har Rafik Zekhnini gått til Fiorentina fra Odd.

Tyskland

Bayern München har sikret seg tjenestene til James Rodriguez gjennom et lån fra Real Madrid. Inn har også Corentin Tolisso kommet på midtbanen, mens Bayern gjorde overgangen til Kingsley Coman permanent fra Juventus. De regjerende mesterne har også kjøpt Niklas Süle, mens Sebastian Rudy kom gratis.

Dortmund har erstattet Dembélé med Andrey Yarmolenko, Maximillian Philipp, Ömer Toprak, Mahmoud Dahoud, Dan-Axel Zagadou, Jeremy Toljan og Jadon Sancho.

Frankrike

Monaco har mistet mange spillere denne sommeren som nevnt tidligere: Bakayoko, Silva, Mendy og Mpabbé som dem største. Inn til fyrstedømmet har Keita Baldé, Youri Tielemans, Terence Kongolo, Stevan Jovetic, Adama Diakhaby, Diego Benaglio og Rachid Ghezzal fått plass.

PSG har i tillegg til Mbappé og Neymar sikret seg Dani Alves, samt Yuri Berchiche fra Real Sociedad. I Saint-Etienne har Ole Kristian Selnæs og Alexander Søderlund fått ny lagkamerat i Remy Cabella.

