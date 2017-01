Slik forklarer FIFA-sjefen det nye VM-formatet med 48 land

FIFA-president Gianno Infantino (46) fikk i dag gjennomslag for at hele 48 lag skal være med i VM i 2026, men det er fortsatt mye som er usikkert - blant annet hvor mange flere sluttspillplasser Europa får.

– Det er ikke avgjort hvordan fordelingen av plassene blir basert på kontinenter. Det er ikke nødvendig å gjøre dette nå. Det var formatet som det hastet med å få tatt fordi det skal være klart til søknadene om å arrangere mesterskapet blir gjort, forklarte Infantino.

Fotball-VM utvides til 48 lag

Det han kunne fastslå var hvordan gruppespillet og cupspillet skal avvikles.

– Det blir 16 grupper med tre lag. De to beste går videre til cupspillet med 32 lag. De virkelig gode nyhetene er at dette formatet kan gjennomføres i løpet av nøyaktig like mange dager som med dagens ordning med 32 lag. Laget som vinner turneringen spiller maksimum syv kamper som i dag, forklarte Infantino på en pressekonferanse i ettermiddag.

FÅR LEGENDESTØTTE: Diego Maradona (t.h.) er blant dem som har uttalt seg positivt til det nye VM-formatet. Her sammen med Gianni Infantino på kåringen av årets spiller i Zürich i går. Foto: Michael Buholzer , AFP

Han poengterte at sluttspillet arrangeres på 12 stadionanlegg, slik som i dag. Det er estimert at utvidelsen av antall nasjoner vil gi FIFA økte inntekter på rundt 5,5 milliarder kroner.

Infantino fikk også spørsmål om dette:

– Ett element som er analysert er det finansielle. Det er vanskelig å forutse hvordan det er ti år frem i tid, men dette er gjort av vår markedsavdeling sammen med en del ekstern rådgiving, sa Infantino.

– Vi håper jo at det skal bli ekstra inntekter - som igjen kan reinvesteres i fotballen.

Infantino hyller Siem etter valgseieren i FIFA

– Ikke glem at det blir en ekstra utslagsrunde i dette formatet, og at alle kamper vil være avgjørende. I dagens gruppespill begynner det kanskje å bli kjedelig allerede etter noen få kamper.

Usikkert med straffespark



– 16 lag som kanskje aldri kunne drømme om å spille i VM får nå muligheten, og mange flere nasjoner får sjansen til å drømme om å delta i VM. Vi ser på dette som en veldig positiv utvikling rent fotballmessig, og det ble enstemmig vedtatt, sa Infantino.

Les også: Ronaldo kåret til årets spiller i verden

Han bekrefter at det har vært snakk om at alle kampene skal avgjøres ved hjelp av straffespark for at det skal være klart hvilke nasjoner som går videre dersom de står likt på poeng.

– Men slike ting vil bli avgjort mye nærmere. Det er mange måter å løse dette på, slo Infantino fast.

Han fikk også spørsmål om utvidelsen var gjort av politiske og ikke fotballmessige grunner.

– Hovedpoenget med utvidelsen var at dette ikke skulle gå ut over tidsbruket og belastningen på spillerne. Det har vi nå ungått. Dette formatet er bedre. Det får flere nasjoner inn i festen. Vi er i det 21. århundret, og vi må innse at fotballen er global. Jeg tror dette vil være positivt og være med på å utvikle fotballen. Fotballfeberen du har i et land som kvalifiserer seg for et VM-sluttspill er ekstremt viktig, sa Infantino.

Flest nye plasser til Afrika og Asia



Slik ordningen er nå i dag er det 13 lag fra Europa som kvalifiserer seg til VM, mens Afrika har fem plasser og Asia 4,5. De to sistnevnte kontinentene får nå trolig økt sin kvote med fire nasjoner, men Europa ifølge en kilde AFP har snakket med kan regne med tre ekstra plasser.

Det kan være gode nyheter for Norge som ikke har klart å kvalifisere seg til et VM-sluttspill siden 1998. Endringen vil tre i kraft fra og med VM i 2026, og det vil bli 16 grupper med tre lag.

Antall kamper i sluttspillet øker fra 64 til 80 totalt, men finalelagene ender opp med syv kamper totalt

Den argentinske fotballegenden Diego Maradona er blant dem som har støttet forslaget til Infantino.

– Det høres ut som en fantastisk idé. Dette vil gi muligheter for nasjoner som aldri tidligere har nådd dette stadiet i turneringen, sa 56-åringen før forslaget ble stemt frem i Zürich i dag.

PS! I det første VM-sluttspillet i 1930 var det 13 lag som deltok. Sist gang det var en utvidelse og endring i formatet var før VM i 1998 da det ble økt fra 24 til 32 lag. I EM-sluttspillet i Frankrike sist sommer deltok det 24 lag - en økning fra 16 lag.