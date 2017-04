Skal teste videodømming i Bundesliga – slik skal det fungere

Videodømming er på vei inn i internasjonal toppfotball. Men det vil ikke bli brukt i alle situasjoner.

Etter tirsdagens kontroversielle Real Madrid-seier over Bayern München, skriker ekspertene om at videodømming må innføres så raskt som mulig.

Dommeren gjorde tre åpenbare feil: Arturo Vidal burde aldri vært utvist, Cristiano Ronaldos var i klar offsideposisjon på sitt andre mål, og i hårfin offsideposisjon på sitt tredje mål.

Men allerede neste sesong vil Bayern München slippe å bli snytt av svake dommeravgjørelsen. For da innføres «video assistant referees» (VAR) i den tyske toppdivisjonen, som blir den første europeiske ligaen til å prøve ut nyheten.

Fire situasjoner, tre steg

På Bundesligas nettsider heter det at videodømming ikke vil «kurere alt», og at det kun vil bli tatt i bruk i fire bestemte situasjoner:

1. Uregelmessigheter i forbindelse med en scoring (en forseelse, hands eller offside).

2. I situasjoner i sekstenmeteren der dommeren på uberettiget vis delte ut, eller ikke delte ut, et straffespark.

3. For regelbrudd som burde føre til, eller burde ført til, et rødt kort.

4. I tilfeller der feil spiller har fått gult eller rødt kort.

Her er situasjonene som fikk video-debatten til å rase – se og døm selv:

På FIFAs hjemmesider forklares det, gjennom tre konkrete steg, hvordan videodømmingen i praksis vil foregå:

1. En av de nevnte situasjonene oppstår. Hoveddommeren informerer videodommeren om at situasjonen trenger videodømming, eller videodommeren anbefaler hoveddommeren å ta i bruk videodømming.

2. TV-bildene blir analysert av videodommeren, som gjennom headset informerer dommeren om hva bildene viser.

3. Dommeren bestemmer seg for å se gjennom TV-bildene selv på sidelinjen før han tar den endelige avgjørelsen ELLER dommeren aksepterer informasjonen han får fra videodommeren, og tar en avgjørelse basert på dette.

Preget toppkamp i Frankrike

Videodømmingens virkning ble, for første gang i internasjonal toppfotball, testet da Frankrike og Spania møttes til en privatlandskamp i slutten av mars. Da ble to målsituasjoner avgjort ved hjelp av videodømming, begge ganger i Frankrikes disfavør:

* Antoine Griezmann trodde at han hadde sendt Frankrike i ledelsen, men da dommerne i TV-bussen hadde gransket sine bilder, endte det med at dommeren dømte offside.

* Innbytter Gerard Deulofeu la på til 2-0 etter 77 minutter. Linjemannen vinket for offside, men etter at de to videodommerne hadde tatt en titt på situasjonen, viste det seg at han ikke var i offside likevel.

I begge tilfeller tok det rundt 40 sekunder fra det ble blåst på banen, til en endelig avgjørelse ble tatt ved hjelp av videodømming.

Tror videodømming vil bli innført

Til sommeren skal videodømming prøves ut under U20-VM i Sør-Korea. Tidligere toppdommer Rune Pedersen forteller at Norge vil være med på å teste det ut.

– Vi skal ha med Svein Oddvar Moen i U20-VM i Sør-Korea, hvor vi skal ha uttesting av dette her. FIFA vil gjøre dette for å redusere de mulige feilkildene som er, uten at det ødelegger for mye av flyten i spillet, sier Pedersen til VG.

Han er skråsikker på at videodømmingen er fremtiden i toppfotball.

– Jeg er sikker på at objektive ting som mållinjeteknologi og offside eller ting som at rett spiller får rett kort, vil bli innført. Det tror jeg ikke man får reversert selv om man er litt gammeldags.



VG har spurt toppdommer Ola Hobber Nilsen om hvordan han tror videodømming vil endre jobben for tradisjonelle fotballdommere.

– Det er første gang jeg har fått det spørsmålet, og det sier jo bare hvor nytt dette er. Før man igangsetter noe er man nødt til å teste dette ut treningskamper for å finne ut hvordan man skal håndtere ulike situasjoner best mulig, sier Hobber Nilsen.

– Bør man bruke rundt 40 sekunder på å stoppe spillet og ta i bruk video?



– Jeg er positiv til at avgjørelser blir korrekte. Derfor er jeg positiv til at vi kan bruke noe tid. Det må ikke bli masse stopp i spillet, men det må bli fornuftige rammer, sier han.