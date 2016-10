Sjelden Pogba-suser for Frankrike - slo Nederland

(Nederland - Frankrike 0-1) Paul Pogba (23) er tidvis skjelt ut etter overgangen til Manchester United. Mot Nederland fant han nettmaskene fra nesten 30 meter - for Frankrike.

Nesten stillestående banket milliardmannen Paul Pogba til - og fikk uttelling fra 27-28 meter. Via burvokter Maarten Stekelenburg gikk ballen i mål, og Frankrike gikk opp i føringen etter en snau halvtime.

– En bedre keeper hadde tatt den, mente Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre.

– Maarten vent at han normalt redder den type avslutninger med én hånd på trening, sa Nederlands landslagssjef Danny Blind etter kampen, ifølge NTB.

Det spiller liten rolle. Frankrike jublet for mål i kampen mellom de to tradisjonelt gode fotballstorhetene. Og Pogba scoret sitt første mål fra utenfor sekstenmeteren for Frankrike, ifølge statistikkbyrået Opta. På sitt 60. forsøk.

– Paul var helt avgjørende i dag. Ikke bare på grunn av scoringen, men også ved å vinne mange baller på midtbanen og styre spillet godt, sier Frankrike-sjef Didier Deschamps.

Det var Frankrike som hadde vært nærmest før Pogba sørget for hull på byllen. Kevin Gameiro hadde blant annet testet skuddstopper Stekelenburg, men uten hell.

Nederland ropte på sin side på straffe like før pause. Et skudd fra Spurs-spiss Vincent Janssen ble stoppet av Laurent Koscielny, før ballen traff hånden på den liggende Arsenal-stopperen. Dommeren lot spillet gå.

I den andre omgangen var Pogba nær ved å doble ledelsen med en heading fra kloss hold etter en corner, men denne gang var Stekelenburg med på notene.

Frankrike vant kampen 1-0, men Hugo Lloris må også få en liten takk for akkurat det. I det 89. minutt vartet han opp med en reaksjonsredning på halv-volleyen fra Memphis Depay fra kloss hold.

– Dette var en viktig seier for oss, selv om den kunne ha vært større. Vi kunne ha påført dem mer trøbbel før pause, men det er uansett godt å ha tatt denne seieren, sier Deschamps.

Resultatet betyr at Frankrike deler førsteplassen i gruppe A med Sverige, som på sin side slo Bulgaria 3-0. De to nasjonene har syv poeng og en målforskjell på 5-1 etter tre runder, mens Nederland er på 3. plass med fire poeng.

I en av de andre VM-kvalikkampene mandag kveld maktet Luxembourg å komme tilbake fra 0-1 til 1-1 mot Hviterussland, som beseiret Norge på Ullevaal i en treningskamp i september, selv med én mann mindre i en hel omgang.

Aurelien Joachim sørget for Luxembourgs jubel i det 85. minutt, og litt senere kunne landet juble for sitt første poeng i 2018-VM-kvaliken.

Ellers ble Cristiano Ronaldo & regjerende EM-mester Portugal mange hakk for store for Færøyene. Til slutt endte det hele 6-0 til portugiserne, der Andre Silva ble dagens mann med sitt hat-trick fra det 12. til det 37 minutt.