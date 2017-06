Sanchez herjet med Tyskland og ble Chiles mestscorende gjennom tidene

(Tyskland - Chile 1-1) Arsenal-fansen håper å beholde Alexis Sanchez (28), og i oppgjøret mot regjerende verdensmester Tyskland viste han nettopp hvorfor.

Arsenal-vingen brukte nemlig bare seks minutter på å bli historisk da regjerende Copa America-mester Chile møtte regjerende verdensmester Tyskland i prøve-VM. Før torsdagens gigantoppgjør delte Sanchez toppscorertronen for «La Roja» med Marcelo Salas.

Det gjør han ikke nå lenger.

Nok en gang viste Arsenals aller største stjerne hvorfor «The Gunners» vil beholde ham, og hvorfor storklubber står i kø for å signere 28-åringen, som ble kåret til banens beste mot Tyskland.

Landslagsspesialist



For da Sanchez' lagkamerat Shkodran Mustfi forærte ballen til et høytpressende og aggresivt Chile-lag, kom Sanchez alene med Marc Andre ter Stegen, og banket til - via stolpen og i mål.

Dermed står han med 38 landslagsmål, flere enn noen andre. Ikke nok med at Sanchez nå er Chiles mestscorende spiller gjennom tidene, han er også chileneren med flest målgivende pasninger gjennom tidene.



Siden debuten i 2006 har han spilt 111 kamper med flagget på brystet - og tok dermed innpå rekordinnehaver Claudio Bravo som ikke voktet buret mot Tyskland. Målvakten står bokført med 112 kamper.

Alt dette i en alder av 28 år.

Sanchez er i fyr og flammer for det chilenske landslaget, med mål eller målgivende pasning i sine siste fem landskamper. «El Niño Maravilla» har vunnet to trofeer med det chilenske landslaget, da de gikk til topps i Copa America to år på rad, i 2015 og i 2016.

Tysk effektivitet



Copa America-mester Chile ga regjerende verdensmester en leksjon i kollektiv samhandling under torsdagens kamp i Confederations Cup. Et ungt og noe urutinert Tyskland-lag hadde store problemer med å håndtere det chilenske presset, anført av Sanchez.

Det var nettopp dette presset som skulle skrive Arsenal-spilleren inn i historiebøkene da han sendte Chile i føringen.

Mot spillets gang slo «Die Mannschaft tilbake», da de etter drøye 41 minutter viste god, gammel tysk effektivitet. Venstrebacken Jonas Hector kom seg løs på venstresiden, og inne foran mål ventet Lars Stindl, som hadde en enkel oppgave med å sette ballen i mål.

Både Eduardo Vargas og nevnte Sanchez kom nærme å sende Chile tilbake i det som ville vært en fortjent ledelse, men både ter Stegen og tverrliggeren sto i veien.

Det ble langt jevnere etter hvilen, og Chile maktet ikke å dominere på samme måte som i 1. omgang. Det ble dermed ikke en komplett drømmedag for Sanchez, som måtte nøye seg med poengdeling mot verdensmesterne.

I den andre kampen i gruppe B, delte også Kamerun og Australia poengene. Chile og Tyskland er i førersetet i gruppen, og er på henholdsvis 1. og 2. plass med fire poeng hver. Med én kamp igjen er det med andre ord mye som tyder på at det er nettopp disse to som går videre fra gruppespillet.