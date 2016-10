(Portugal - Andorra 6-0) Portugal var nødt til å slå tilbake etter tapet i første kvalik-kamp. Da var det godt å ha en av Europas største målkonger tilbake på laget.

For Cristiano Ronaldo ga seg ikke før han hadde scoret fire ganger mot miniputten Andorra fredag kveld. To nettkjenninger idet kampuret viste tre minutter og 11 sekunder vitnet om en spillesugen mann, som ikke har vært på banen for landslaget siden Portugals finaleseier over Frankrike under EM i sommer.

Fantastisk førstescoring



Den første da han viste både kroppsbeherskelse og avslutningsteknikk i absolutt verdensklasse. På en corner etter et drøyt minutt ble Ronaldo først revet ned i feltet, men øynet muligheten for scoring da keeperen bokset ballen hans vei. 31-åringen reiste seg på flekken, og banket ballen i hjørnet med venstrebenet.

To minutter senere parkerte han alle forsvarere da et innlegg ble slått inn i feltet. Mutters alene kunne han stange inn 2-0.

Nektet å gi seg



Men han var ikke ferdig der. Ronaldo så lagkamerat João Cancelo sikre 3-0-ledelse til pause, før han selv fortsatte showet etter hvilen.

4-0 i det 47. minutt time ble til etter en herlig volley med bredsiden av foten rett opp i nettaket. Hans fjerde etter en drøy time kom på halv volley. Denne gangen gikk avslutningen hardt langs bakken. Ronaldo viste frem hele repertoaret i kveld, og scoret med andre ord på nesten alle mulige vis inne i boksen.

Færøyene sjokkerte



På tampen av kampen var det André Silva som sørget for 6-0. En drømmekveld for Portugal på hjemmebane, som reiser til Færøyene mandag.

Hvor lett det blir er vanskelig å si. Nasjonen med snaut 50.000 innbyggere presterte å slå Latvia med 2-0 i kveld. I tillegg spilte de 0-0 mot Ungarn i den første kvalifiseringskampen. Den siste matchen i gruppe B fredag vant Sveits 3-2 over Ungarn i Budapest.

Norsk kjenning avgjorde for Sverige

I gruppe A står trolig gruppeseieren mellom tre lag: Frankrike, Sverige og Nederland. Franskmennene gjorde det de trengte, pluss litt til mot et sjanseløst Bulgaria på Stade de France i kveld.

Selv om bulgarerne sjokkåpnet ved å score på et straffespark tidlig i kampen, slo «Les Bleus» voldsomt tilbake. Kevin Gameiro scoret to ganger, mens Dimitri Payet og Antoine Griezmann scoret de to andre i 4-1-seieren.

For Sverige ventet Luxembourg på bortebane. Det som etter alle solemerker blir gruppejumboen holdt «Söta bror» på pinebenken helt til det 58. minutt. Da scoret tidligere Rosenborg-back Mikael Lustig målet som senere sikret tre poeng og tredjeplass i gruppen.

Nederland vant også komfortabelt mot Hviterussland - et lag som for øvrig vant 1-0 mot Norge på Ullevaal i september - etter scoringer av Quincy Promes (2), Davy Klaassen og Vincent Janssen.

Premier League-gutta dominerte

I gruppe H tok Belgia sin andre strake seier da de fikk besøk av Bosnia-Hercegovina. Toby Alderweireld (Tottenham), Eden Hazard og Romelu Lukaku (Everton) scoret belgiernes havnet alle på scoringslisten, etter at Emir Spahic først ga hjemmelaget ledelsen.

Hazard & co. topper gruppen bare målforskjellen foran Hellas, som i kveld slo Kypros. Estland hadde på sin side ingen problemer med Gibraltar og vant 4-0.

Tabeller etter kveldens kamper (NTB):

Gruppe A:

Nederland 2 1 1 0 5 - 2 P: 4

Frankrike 2 1 1 0 4 - 1 P: 4

Sverige 2 1 1 0 2 - 1 P: 4

Bulgaria 2 1 0 1 5 - 7 P: 3

Hviterussland 2 0 1 1 1 - 4 P: 1

Luxembourg 2 0 0 2 3 - 5 P: 0

Gruppe B:

Sveits 2 2 0 0 5 - 2 P: 6

Færøyene 2 1 1 0 2 - 0 P: 4

Portugal 2 1 0 1 6 - 2 P: 3

Latvia 2 1 0 1 1 - 2 P: 3

Ungarn 2 0 1 1 2 - 3 P: 1

Andorra 2 0 0 2 0 - 7 P: 0

Gruppe H:

Belgia 2 2 0 0 7 - 0 P: 6

Hellas 2 2 0 0 6 - 1 P: 6

Bosnia-Hercegovina 2 1 0 1 5 - 4 P: 3

Estland 2 1 0 1 4 - 5 P: 3

Kypros 2 0 0 2 0 - 5 P: 0

Gibraltar 2 0 0 2 1 - 8 P: 0