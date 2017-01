Ronaldo og Kroos i nyttårskrig på sosiale medier

Toni Kroos skapte et salig Twitter-rabalder med en frekk nyttårshilsen. Så svarte brasilianske Ronaldo på Facebook.

Kroos ønsket sine over 4 millioner Twitter-følgere et godt nytt år på frekt vis da han byttet ut tallene 1 og 7 med flaggene til Brasil og Tyskland – en referanse til den ydmykende 7-1-seieren til det tyske landslaget i Brasil-VMs semifinale i 2014.

Husker du? Det er tidenes verste tap. Uansett idrett

Den tyske Real Madrid-spilleren fikk enorm oppmerksomhet av meldingen, som har blitt retweetet over 185.000 ganger og favorittmarkert over 172.000 ganger på under et døgn.

Fått det med deg? Kaller Giroud-magi for «århundrets scoring»

Kroos kom med en ny tweet etter det voldsomme oppstyret som fulgte den frekke nyttårshilsenen.

«Mye oppmerksomhet for en liten spøk. Ønsker dere alle et trygt og godt nytt år», skrev Kroos søndag formiddag.

Nå har Ronaldo – den «ekte», altså – svart på tiltale. På sin Facebook-side, der han følges av over 10,5 millioner mennesker, har den gamle spiss-stjernen kommet med en melding til Kroos.

RONALDOS SVAR: Slik svarer Ronaldo på Toni Kroos' nyttårshilsen. Foto: Skjermdump , Facebook

Ronaldo har byttet ut 2-tallet med et brasiliansk flagg og 0-tallet med et tysk et, og refererer til VM-finalen i 2002 da Brasil slo tyskerne 2-0 – etter to mål av nettopp Ronaldo.

Utligning: 1-1.

Fra arkivet: Ronaldo: – VM-gull bedre enn sex