Planen for nytt fotball-VM klar: turnering om de to siste plassene

FIFA har torsdag kveld lagt fram sitt konkrete forslag til hvordan VM blir fra 2026. Europas kvote skal øke fra 13 til 16 lag.

Samtidig foreslår FIFA at det skal være en egen turnering for å bestemme de to siste plassene i mesterskapet.

Både Afrika og Asia får nesten en dobling av antall lag ifølge det nye forslaget:

* Europa får 16 plasser (i dag 13).

* Afrika får 9 plasser (5 i dag).

* Asia får 8 plasser (i dag 4 eller 5).

* Sør-Amerika får 6 plasser (i dag 4 eller 5).

* Nord-Amerika, Sentral-Amerika og Karibia får 6 plasser (i dag 3 eller 4).

* Oseania får 1 plass (i dag 0 eller 1).

FIFA foreslår altså en seksnasjoners turnering for å avgjøre de to siste plassene til VM i 2026.

Det er ventet at disse forslagene vil bli godkjent FIFA-styremøtet i Bahrain den 9. mai. To dager senere starter FIFA-kongressen.

– Vi er i det 21. århundre, og fotball er mer enn bare Europa og Sør-Amerika, sa FIFA-president Gianni Infantino på en pressekonferanse torsdag.

– Fotball er globalt, og utvidelsen av VM vil hjelpe til å utvikle fotballen. De ekstra inntektene dette vil gi, vil bli reinvestert i fotballen.

– Vi er fornøyd med forslaget til fordeling av plasser til VM 2026. Alle presidentene i verdensdelene støttet forslaget i møtet i Zürich i dag, sier UEFA-president Aleksander Ceferin i en uttalelse.

– Vi føler at UEFA blir rettferdig representert med 16 nasjoner i det nye formatet.

FIFA-medlemmene stemte i januar for å øke fra 32 til 48 lag.

Hvis forslaget går igjennom, vil playoff bestå av ett lag fra hver verdensdel, bortsett fra Europa. Det siste laget blir et lag fra arrangørlandets verdensdel.

To lag vil bli seedet ut fra FIFA-rankingen og møter så vinnerne av to knock-out-kamper i to «finaler» som altså vil gi VM-plass i premie.

Play-off skal etter planen spilles i november året før, og stedet skal være samme land som VM i 2026.

Vertslandet skal, som før, være automatisk kvalifisert. Dette tar da av denne verdensdelens kvote.

Sist VM ble utvidet, var fra 16 til 32 lag ved 1998-VM, sist gang Norge var med i verdensmesterskapet.