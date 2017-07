Overlevde Chapecoenses flystyrt  – nå skal han spille mot Barcelona

239 dager etter flystyrten, returnerte Alan Ruschel (27) på sensasjonelt vis til fotballbanen. Nå skal han lede tragedierammede Chapecoense ut på Camp Nou.

Kalenderen viste 28. november da tragedien inntraff. Den brasilianske fotballklubben Chapecoense var på vei til finalen i Copa Sudamerica, da flyet deres styrtet like utenfor byen Medellín i Colombia.

Bare seks av de 77 personene om bord overlevde. 19 av de 22 fotballspillere på flyet mistet livet. Én av dem som overlevde, var Alan Ruschel.

239 dager senere gjorde han et mildt sagt gledelig comeback på fotballbanen.

– Ideelt tidspunkt



Ruschels reise siden tragedien er i ferd med å bli en skikkelig solskinnshistorie. I mars var han tilbake på treningsfeltet, og onsdag fikk han sine første minutter siden ulykken. Forsvarsspilleren fikk 40 minutter mot Ypiranga i en treningskamp.

– Jeg hadde sommerfugler i magen, men nå er jeg klar for å spille igjen, sa han etter kampen, ifølge ESPN.

Nå skal han for alvor returnere til den store scenen – mot én av verdens aller største klubber. 7. august møter den tragedierammede klubben Barcelona til veldedighetskamp. Hvert år arrangerer katalanerne «Joan Gamper Trophy Match» på Camp Nou, og i år er det altså Chapecoense som får æren av å være motstander.

DE OVERLEVENDE: Fra høyre: Neto, Jackson Follman (i rullestol) og Alan Ruschel. Foto: Leo Correa , AP

Barcelona har selv sagt at årets kamp går til ære for ofrene for flystyrten, og den spanske storklubben ønsker «å hjelpe Chapecoense med å gjenoppbygge det de mistet etter tragedien».

«Alans comeback representerer et stort steg i å gå videre fra hva som skjedde, og det er et viktig steg i prosessen av å gjenoppbygge klubben. Med tanke på denne kampens omfang og størrelse, i et av fotballens tempel, er dette for oss det ideelle tidspunkt for Alan å returnere på.»

Det skriver klubben i en pressemelding fredag. Det ventes også at han får kapteinsbindet, og leder laget ut på Camp Nou. Forsvarsspilleren Ruschel var én av tre spillere som overlevde, sammen med Neto og Jackson Follman. I tillegg overlevde flyvertinnen Ximena Suarez, flyteknikeren Erwin Tumiri og journalisten Rafael Henzel.

Ruschel blir den første av de tre fotballspillerne til å gjøre comeback på banen.

Hans tidligere lagkamerat, Jackson Follman, måtte amputere beinet, men er fortsatt i Chapecoense, nå som trener i klubbens støtteapparat. Neto har i likhet med Ruschel returnert til trening, men han har selv sagt at han ikke blir å se på fotballbanen før 2018, grunnet helsemessige årsaker.

– Jeg er som en gammel bil, det er problemer overalt, sier han ifølge ESPN.

Det var mange følelser i sving da Chapecoense spilte sin første kamp etter flystyrten. Saken fortsetter under videovinduet.