«Nye Zlatan» klar for Borussia Dortmund

Alexander Isak (17) vraket Real Madrid og valgte Borussia Dortmund. I dag ble han presentert hos den tyske toppklubben.

Alexander Isak, som ifølge Marca var klar for en overgang til Real Madrid 14. januar, har i dag signert en lang kontrakt med Borussia Dortmund.

– Alexander Isak er en enormt talentfull spiss som var ønsket av mange europeiske toppklubber. Vi er henrykte over at han har valgt Borussia Dortmund. Både klubben og spilleren selv er overbevist om at denne overgangen har et stort potensialt, sier Borussia Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc til klubbens hjemmeside.

Klubben skriver at alle partene har blitt enige om ikke å avsløre noen økonomiske detaljer rundt overgangen, men ifølge Aftonbladet betaler den tyske klubben over 82 millioner svenske kroner. Det gjør unge Isak til tidenes dyreste Allsvenskan-salg foran Zlatan Ibrahimovics overgang til Ajax fra Malmö i 2001.

Isak leverte 10 scoringer på 19 starter og fem innhopp for AIK i fjor, og i høst ble 17-åringen tidenes yngste spiller til å score med flagget på brystet, da han nettet i 6-0-seieren over Slovakia på Friends Arena.

VG oppdaterer saken.