En unik formel vurderer spilleres markedsverdi på en helt ny måte – og resultatene overrasker deg kanskje.

Det er CIES Football Observatory som står bak studien. Ved bruk av algoritmer blir en spillers verdi vurdert på faktorene kontraktslengde, alder, klubb, posisjon på banen, antall kamper per sesong, målpoeng, med mer.

Fotballmatematikerne har siden 2012 utviklet denne unike formelen for å vurdere en fotballspillers verdi. Og resultatene er kanskje noe oppsiktsvekkende.

Selv om Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har byttet på å bli kåret til verdens beste spiller siden 2008, er det ingen av dem som blir kåret til verdens mest verdifulle.



Lionel Messi må i likhet med Ballon d'Or og The Best-kåringen nøye seg med 2. plass, men for en gangs skyld er det ikke bak sin portugisiske rival. Analysen viser at lagkamerat Neymar blir vurdert som mer verdifull og troner øverst på listen. Cristiano Ronaldo har for vane å være med i toppen, men må nøye seg med en syvendeplass på CIES sin liste.



Neymar vinner ikke med små marginer heller. Han er vurdert til verdien 246 milliarder euro, som tilsvarer svimlende 2,21 milliarder kroner. Lionel Messi blir anslått til 170.5. Manchester Uniteds franskmann Paul Pogba ble i sommer tidenes dyreste fotballspiller, og han er nestemann på listen. Basert på denne analysen har han økt i verdi, og blir anslått til en verdi av 155.3 millioner euro. Deretter følger Antoine Griezmann (150.4), Luis Suarez (145.2), Harry Kane (139.2), før vi omsider når Cristiano Ronaldo (126.5).

Ronaldo er eldstemann på listen. I en alder av 31 år er han sammen med Bayern München-målvakt Manuel Neuer de eneste over 30. Samtidig er det bare to tenåringer på listen; Renato Sanches (19) og Ousmane Dembélé (19). Førstnevnte er yngst- tre måneder yngre enn sin Bundesliga-konkurrent.

Andre overraskende resultat i analysen er at tidenes nest-dyreste fotballspiller, Gareth Bale, befinner seg på 14. plass, anslått til en verdi på 84 millioner euro. Manchester Uniteds superspiss Zlatan Ibrahimovic er ikke å finne på listen.

Spilleren med lavest anslått verdi som kommer med på listen er West Hams Michail Antonio, anslått til 31 millioner euro.

Høyeste verdi per posisjon:

Målvakt - Jan Oblak, Atletico Madrid og Slovenia - 59.8 millioner euro

Back - Héctor Bellerin, Arsenal og Spania - 70.3 millioner euro

Midtstopper - Raphaël Varane, Real Madrid og Frankrike - 64 millioner euro

Midtbane - Paul Pogba, Manchester United og Frankrike - 155.3 millioner euro

Angripere - Neymar, Barcelona og Brasil - 246.8 millioner euro

Topp 10:

1. Neymar, Barcelona og Brasil - 246.8 millioner euro

2. Lionel Messi, Barcelona og Argentina - 170.5 millioner euro

3. Paul Pogba, Manchester United og Frankrike - 155.3 millioner euro

4. Antoine Griezmann, Atletico Madrid og Frankrike - 150.4 millioner euro

5. Luis Suarez, Barcelona og Uruguay - 145.2 millioner euro

6. Harry Kane, Tottenham og England - 139.2 millioner euro

7. Cristiano Ronaldo, Real Madrid og Portugal - 126.5 millioner euro

8. Paulo Dybala, Juventus og Argentina - 113.8 millioner euro

9. Dele Alli, Tottenham og England - 110.5 millioner euro

10. Eden Hazard, Chelsea og Belgia - 101.5 millioner euro



Matematikerne i CIES har laget en topp 100-liste. Hele den listen finner du her.