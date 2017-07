Nouri med alvorlig hjerneskade etter kollapsen

Ajax-spilleren Abdelhak Nouri (20) har fått påvist alvorlig og permanent hjerneskade etter at han kollapset i kamp.

Lørdag kollapset Ajax' lovende midtbanespiller Abdelhak Nouri på banen under en treningskamp mot Werder Bremen.

Helsepersonale på stedet måtte bruke hjertestarter på spilleren, før han ble fløyet til sykehuset i Innsbruck etter en vellykket gjenoppliving.

Søndag meldte klubben at Nouri var utenfor livsfare, og mandag var det klart at spilleren ikke hadde varige skader på hjertet.

Torsdag kom derimot den triste oppdateringen fra Ajax: Nouri har fått alvorlig og permanent skade på hjernen etter kollapsen, skriver de i en pressemelding.

– Ajax er utrolig lei seg for nyheten om at Appie Nouri har blitt diagnostisert med alvorlig og permanent hjerneskade, skriver klubben på Twitter.

– Våre tanker og bønner går til ham og hans nærmeste i denne tunge stunden.

Bratseth var vitne til kollapsen



Viasat-ekspert Rune Bratseth (56) opplevde dramatikken på kloss hold da Ajax-spilleren kollapset på banen.

Han var på ferie i Østerrike, og var tilstede i Zillertal da Werder Bremen og Ajax møttes til treningskamp lørdag.

– Det opplevdes dramatisk og veldig trist, fortalte han til VG.

– Det var enkelt å se at dette var vanskelig for mange, spesielt for Ajax-spillerne. De så skremte ut, og var tydelig preget, sa han videre.

På vei opp Ajax-systemet

Nouri, som har gått gradene i Ajax' berømte akademi, fikk sin førstelagsdebut i september 2016. I 2016/17-sesongen spilte han først og fremst for Ajax Jong, som er Amsterdam-klubbens reservelag. Han ble kåret til årets spiller i Jupiler League (nivå to i Nederland), hvor reservelaget spiller.

Han etablerte seg stadig mer på førstelaget etter hvert som sesongen skred frem, og var også med i troppen som reiste til Stockholm da Manchester United og Ajax møttes i Europa League-finalen.

20-åringen har fått ni kamper for førstelaget til Ajax, og har representert Nederland på alle aldersbestemte landslag siden U15.