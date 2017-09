Messi og Sánchez på kanten av VM-stupet

Fotball-VM i Russland risikerer å bli spilt uten to av verdens største fotballnasjoner: Argentina og Chile.

De søramerikanske storhetene, som ligger på henholdsvis 3.- og 7. plass på FIFA-rankingen, er i kjempetrøbbel idet det gjenstår to kamper av VM-kvalifiseringen.

Situasjonen var allerede kritisk, men ble forverret etter nattens svake resultater: Argentina spilte kun 1-1 hjemme mot kvalifiseringens sisteplass Venezuela, mens Chile opplevde et høydemareritt borte mot Bolivia i fryktede La Paz (3.500 m.o.h.) da de tapte 1-0.

Les også: Arsenal avslo Sánchez-bud på 500 millioner

Sánchez langer ut mot kritikerne



Chile ligger dårligst an. Alexis Sánchez og hans lagkamerater ville vært blant de store favorittene i Russland neste sommer, etter å ha vunnet Copa América to ganger på rad, men nå kan hele mesterskapet glippe.

Her forstyrres Neymar av spesiell «banestormer»:

For øyeblikket ligger de an til å ryke rett ut. Chile ligger på sjetteplass, ett poeng bak fjerdeplass Peru og femteplass Argentina. Og ikke nok med dét; laget har igjen den kanskje tøffeste kampen i kvalifiseringen, borte mot gruppeleder Brasil. Chilerne skal i likhet med Argentina også møte Ecuador.

Les mer: Ødegaard har knapt snakket med Lagerbäck: – Føler jeg kan bidra

Etter 1-0-tapet i Bolivia raser Chile- og Arsenal-stjernen Sánchez mot kritikken:

– DET KOMMER TIL ET PUNKT HVOR DU GÅR LEI, skriver han innledningsvis i et Instagram-innlegg.

– Du går lei av at de kritiserer deg med eller uten grunn, du går lei av at de ønsker å se deg tape, du går lei av å fortelle deg selv at «jeg skal reise meg igjen» etter å ha grått etter et tap, og du går lei av å fortelle verden og de som er imot deg, at alt er OK.

– Og det verste er at ingen noensinne innser hvordan det føles. Jeg har Chiles nummer 7 på ryggen og det er et enormt ansvar, så det gjør meg trist at journalister og dårlige folk kritiserer uten å vite, skriver Sánchez under dette bildet:

– Nå er ting mer komplisert

De fire beste lagene i den søramerikanske kvalifiseringen får direkte VM-plass. Der ligger foreløpig Brasil, Uruguay, Colombia og Peru.

Lest denne? VM-håpet lever for Island etter sterk seier

Argentina ligger på femteplass, som er synonymt med play off. De skal møte fjerdeplass Peru i en helt avgjørende kamp på hjemmebane, før kvalifiseringen avsluttes på bortebane mot Ecuador. De lyseblå og hvite er nødt til å vinne begge kampene for å sikre seg en VM-plass, og tar de bare fire av seks mulige poeng, kan de falle ned på sjetteplass og miste VM.

Sjekk Willians drømmescoring mot Colombia:

Med kun fire mål etter 16 kamper har ikke Lionel Messi klart å prege kvalifiseringen for Argentina, og etter 1-1 mot Peru kom kritikken om for stor Messi-avhengighet tilbake.

– Det er vanskelig å fjerne denne «Messi-avhengigheten» fra et lag når Leo er til stede. Når du vet at du har verdens beste spiller på laget, vil du alltid søke ham, svarer Argentina-sjef Jorge Sampaoli ifølge Independent.

Lest denne? Ronaldo med Messi-stikk

– Vi lot en viktig mulighet glippe, men slike ting skjer i fotball. Når du har elleve store målsjanser og ikke klarer å score, er det forvirrende. Nå er ting mer komplisert, for vi trodde at vi kom til å ligge på direkte VM-plass etter disse kampene, innrømmer landslagstreneren.