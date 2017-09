Messi og Argentina risikerer å miste VM

Etter bare 0-0 mot Uruguay sliter Argentina i VM-kvalifiseringen. Kan det bli et VM uten Lionel Messi?

– Messi mot alle. Messi kan ikke gjøre det alene, skrev den argentinske avisen Ole etter matchen.

– Leo var strålende. Jeg er veldig fornøyd med ham. Dessverre sto ikke resultatet i stil, sa landslagssjef Jorge Sampaoli.

Argentina var i VM-finalen mot Tyskland for tre år siden. Nå ligger laget bare på playoff-plass i den søramerikanske kvalifiseringen. Brasil tok med 2-0 over Ecuador sin niende seier på rad og er klare.

Les også: Sverige brente straffe og tapte kaoskamp

Brasilianerne er i en klasse for seg, men bak dem er det veldig jevnt, både foran og bak Argentina. De fire beste går direkte til VM. På disse plassene ligger i øyeblikket Colombia, Uruguay og Chile, i tillegg til Brasil. Fra Colombia på 2. plass til Argentina på 5. plass - playoff-plassen - er det i øyeblikket to poeng. Og fra Argentina ned til Peru og Paraguay på plassene 6 og 7, er det også bare to poeng.

Les saken: Alle de siste overgangene i Premier League

Ifølge de søramerikanske mediene var Messi den eneste som viste klasse av argentinerne. Men mot aggressive Uruguay fant han ingen åpning for å score.

Tre kamper gjenstår, og Argentina bør tross alt ha bra muligheter med tanke på at de gjenstående motstanderne er Venezuela, Peru og Ecuador. Venezuela-kampen bør gi seier, mens både Peru og Ecuador er tøffe motstandere.

Deadline Day: Derfor går Berge ikke til Sevilla

Luis Suárez satte inn en skrekktakling mot Argentinas og Manchester City-forsvarer Nicolás Otamendi like før slutt, men han slapp unna uten straff.

Brasil vant altså 2-0 over Ecuador. Barcelonas nyervervelse Paulinho ga brasilianerne ledelsen i det 70. minutt. Philippe Coutinho viste ingen tegn på ryggtrøbbel da han kom innpå etter pause, og han satte inn det andre målet. Han har ikke spilt for Liverpool denne sesongen, og den offisielle forklaringen har vært at han har vondt i ryggen. Det er likevel ingen hemmelighet at Coutinho har ønsket seg en overgang til Barcelona.