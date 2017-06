Lloris slaktes etter brøleren mot Sverige: – Katastrofe

Frankrike- og Tottenham-målvakt Hugo Lloris (30) får gjennomgå etter tabben som kostet Frankrike to poeng fredag.

På stillingen 1-1 i oppgjøret mellom Sverige og Frankrike, gjorde den ellers solide målvakten Hugo Lloris en tabbe han sent vil glemme.

Utenfor sin egen 16-meter skulle han klarere ballen, men en svak klarering endte rett hos Ola Toivonen, som fra egen banehalvdel banket til og ble matchvinner - tre minutter på overtid. Tilskuerne på Friends Arena i Stockhlm, kunne knapt tro sine egne øyne.

– En enorm tabbe



– Jeg ble nødt til å klarere ballen på en katastrofal måte. Toivonen skal ha ære for å sette den på ett touch. Jeg holder hodet høyt. Jeg har gjort flere feil tidligere, og har alltid stått i det. Det skal jeg gjøre nå også, sier hovedpersonen selv.

Og «stå i» blir han nødt til. Dagen derpå er det nemlig franske medier som fortsatt sliter med å akseptere det som skjedde, og Lloris får gjennomgå i diverse medier.

L'Équipe:

«Hugo Lloris opplevde utvilsomt et av de mest smertefulle øyeblikkene i karrieren sin.»

Målvakten får i tillegg nådeløse 2/10 på spillerbørsen i L'Équipes papiravis lørdag. Avisen omtaler tabben hans som «katastrofal».

Le Parisien:

«Denne tabben er som en flekk som kommer til å henge på CV-en hans i lang tid.»

Le Figaro:

«En enorm tabbe som senket «Le Bleus».

Le Monde:

«Hugo Lloris kommer til å huske denne tabben for resten av sitt liv.»

Blunderen førte til Frankrike gikk på sitt første tap i gruppe A, og mistet gruppeledelsen til nettopp Sverige. Svenskene er nå foran franskmennene på målforskjell.

Flere svenske medier har omtalt dette som blant annet «en svensk idrettsklassiker» og som et «fotballmirakel».

En Twitter-konto som følger Tottenham, prøvde seg med at dette var et taktisk krumspring fra Frankrikes sisteskanse, for å holde andre klubber unna:

Men fra de fleste andre, vanket det kritikk for målvakten.