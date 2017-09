Kommentar Hvorfor skulle Liverpool selge Philippe Coutinho til Barcelona?

1,5 milliarder kroner kan for eksempel være et greit svar på det spørsmålet, men på mange måter er det ikke penger dette har handlet om for Liverpool. Klubbene krangler i og for seg om hvorvidt Liverpool noen gang åpnet for et salg eller ikke, men utad har det aldri vært tvil: Philippe Coutinho blir værende.

Brassen skrev ny kontrakt i januar, han er bundet til Liverpool frem til 2022, han har akkurat fylt 25 år og han er verdt like mye neste sommer i et marked ute av kontroll. Denne sesongen trenger Champions League-klare Liverpool spilleren, ikke pengene og derfor fortsetter Philippe Coutinho i den røde drakten, nærmest mot sin vilje.

Han ville til Barcelona, men han ville også skrive en femårskontrakt med Liverpool i januar og da må han selvsagt forholde seg til den.

Nå gjenstår det å se hva slags velkomst Philippe Coutinho får når han returnerer til Anfield.

Den bør være god.

For akkurat som det er til å forstå at Liverpool vil beholde ham, er det til å forstå at han ønsket seg til Lionel Messi og en enda større klubb, som også byr på et klima som minner mer om det han vokste opp i, i Rio de Janeiro. Nå må han isteden fortsette å vise frem sin helt spesielle offensive kreativitet i vindkastene i nordvest-England. Da blir nok Barcelona-flørten tilgitt ganske raskt.

Situasjonen er snarlik den Luis Suarez var i for fire år siden, da han ønsket seg til Arsenal, men Liverpool ikke ville selge. Suarez scoret isteden 31 mål på 33 kamper, ble «Årets spiller» og Liverpool har ikke vært så nær ligagullet siden den forrige tittelen i 1990.

SCORET FOR BRASIL: Philippe Coutinho har blitt holdt utenfor Liverpool-laget mens Barcelona-spekulasjonene har pågått, men slapp til i en halvtime for Brasil i VM-kval-kampen mot Ecuador. Det ble en suksess, Coutinho satte inn 2-0-målet og jubler her sammen med Chelseas Willian. Foto: REUTERS

Fotballsupportere er en spesiell rase. De ser sitt eget lags beste og intet annet, nå vil de se mer Coutinho-magi – og det litt paradoksale er at Liverpool-fansen også har vært i den «motsatte» situasjonen denne sommeren. Det var nok de færreste som hadde noen som helst forståelse for at «vesle» RasenBallsport Leipzig nektet å slippe sin store stjerne Naby Keita (22). Skulle Keita tvinges til å bli der når han ønsket seg til store, sterke Liverpool? Han kunne da ikke tvinges til å være i en klubb han ikke ønsker å spille for?

Jo, det kunne han altså, og bare så det er sagt: Leipzigs sterke mann, Red Bull-skaperen Dietrich Mateschitz, er god for nesten 150 milliarder kroner, over syv ganger så mye som Liverpool-eier John W. Henry. Mateschitz trengte ikke noen hundre millioner til akkurat nå. Han trenger et lag som gjør det best mulig i sin debut i Champions League.

22 år gamle Keitas Leipzig-kontrakt var opprinnelig til 2020, og i den står det at han kan kjøpes løs for rundt 500 millioner kroner neste sommer. Liverpool skal ha hevet summen med et par hundre millioner for å slippe konkurranse, Keita kommer til England neste sommer og RB Leipzig kan begynne jakten på en erstatter allerede nå.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Igjen var det den eiende klubben som bestemte over situasjonen, og det er noe fint med at det er noen som utfordrer spillernes makt, selv når summene er blitt så store. Det kan jo ikke være slik at man kan sette seg ned å sutre og tvinge sin klubb til å selge med en gang man vil bort. Spillerne lønnes med et uhorvelig antall millioner, og da må de forholde seg profesjonelt til kontraktene de har skrevet.

Det skal Philippe Coutinho snart bevise at han gjør.

PS! Mange vil mene at Liverpool burde solgt Coutinho og brukt midlene på å styrke forsvaret, men det blir en annen sak. Og det mener altså ikke Jürgen Klopp.