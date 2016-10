«Kongen av Warszawa» herjet med Hareides Danmark

(Polen - Danmark 3-2) Selv om Åge Hareides menn svarte to ganger holdt det ikke. Robert Lewandowski (28) var i en egen klasse og scoret hat trick i toppoppgjøret i gruppe E.

Ikke rart Hareide tidvis så forbannet ut på Stadion Narodowy lørdag. En målkåt Lewandowski returnerte til byen han ble født i og var ustoppelig i nær 50 minutter.

Det gikk så langt at Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud ga ham tilnavnet «kongen av Warszawa» da Lewandowski scoret sitt tredje for kvelden. Legger du til at anledningen ikke var hvilken som helst, det vil si et av toppoppgjørene i lagenes VM-kvalifiseringsgruppe, blir ikke prestasjonen akkurat mindre imponerende.

– Forskjellen på Polen og Danmark var vel Lewandowski. Vi er for langt unna når vi presser dem. Når de slår innleggene sine så har de en av de beste angriperne i Europa til å ta imot dem, og ved 1-0-målet gjør han et perfekt løp, skryter Åge Hareide overfor Ekstra Bladet etter kampen.

Scoret to før pause



Han fikk imidlertid god hjelp. Kamil Grosicki var arkitekten bak Polens første sjanse allerede etter ni minutter, men Danmark slapp med skrekken etter Arkadiusz Miliks avslutning like utenfor stolpen.

11 minutter senere startet Lewandowski sitt målshow. Grosicki fant mannen som er god i omtrent alle posisjoner i boksen med et perfekt innlegg. En bredside-berøring fra Bayern München-spissen senere, og ballen lå plantet i buret bak en sjanseløs Kasper Schmeichel.

Da kampuret bikket halvtimen fikk hjemmelaget en omdiskutert straffe. Grosicki serverte på nytt, Milik gikk i bakken i avslutningsøyeblikket, og dommeren pekte på ellevemetersmerket. Straffeekspeditør: Robert Lewandowski. Resultat: Naturligvis 2-0. Og så gikk lagene til pause.

– Vi spiller en en elendig første omgang – og det blir bedre i den andre. Moralen vår var sterk – og det er flott å komme tilbake og legge press på Polen. Det er jeg fornøyd med, men jeg irriterer meg over at vi ga dem mange muligheter, oppsummerer Hareide.

Gjorde alt på egenhånd



For selv om man skulle tro Danmark fikk summet seg i pausen, ble de nok en gang offer for kraftspissens effektivtet bare to minutter på banen etter hvilen. En lang polsk klarering ble på klønete vis servert rett i beina på 28-åringen.

Lewandowski takket og bukket, krummet nakken og satte fart mot Schmeichel. Selv om midtstopperne Andreas Christensen og Jannik Vestergaard forsøkte å komme keeperen til unnsetning var det for sent. Polens store stjerne feide ballen i mål via stolpen og inn.

Danskene svarte både én og to ganger etter et selvmål av Kamil Glik og Yussuf Poulsen. Det var forgjeves. Da dommeren blåste av kampen stod Warszawas store sønn igjen som helten.

De to andre kampene i gruppe E endte med Montenegro-seier over Kasakhstan (5-0), mens Romania slo Armena med samme sifre.

Øvrige resultater i VM-kvalifiseringen lørdag kveld:

Gruppe F:

England – Malta 2-0 (på Wembley, London), Skottland – Litauen 1-1 (i Glasgow), Slovenia – Slovakia 1-0 (i Ljubljana).

Gruppe C:

Aserbajdsjan – Norge 1-0 (i Baku), Nord-Irland – San Marino 4-0 (i Belfast), Tyskland – Tsjekkia 3-0 (i Hamburg).

Gruppe E:

Armenia – Romania 0-5 (i Jerevan), Montenegro – Kasakhstan 5-0 (i Podgorica), Polen – Danmark 3-2 (i Warszawa).