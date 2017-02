Kameruns løver snudde og vant Afrika-mesterskapet

(Egypt-Kamerun 1-2) Det var ville gledesscener etter at Kamerun snudde kampen og vant Afrika-mesterskapet med 2-1 over Egypt.

Det var Vincent Aboubakar – til daglig i tyrkiske Besiktas – som satte inn vinnermålet etter 88 minutters spill i Libreville i Gabon.

Det er femte gang Kameruns landslag – kalt de ukuelige løvene – tar gull og deres første tittel siden 2002.

Hele sju Kamerun-spillere, blant dem Liverpools Joel Matip, hadde sagt nei til å være med, men et ganske uerfarent kamerunsk lag, med belgieren Hugo Broos som trener, ble bare bedre og bedre utover i mesterskapet.

De satte en stopper for Egypts rekke med 24 kamper uten tap og revansjerte også tapet i finalen mot Egypt i 2008. Det var tredje gang disse to lagene møttes i finalen.

Flere Kamerun-spillere klarte ikke å holde tårene tilbake etter den noe overraskende seieren. Det gjaldt blant andre kapteinen Benjamin Moukandjo, som til daglig spiller i franske Lorent.

Arsenal-spilleren Mohamed Elneny hadde gitt Egypt – som kalles faraoene – ledelsen etter 22 minutter, før Kamerun utlignet etter en times spill. Innbytteren Nicolas Nkoulou sørget for balanse i stillingen. Han vant i luften mot Ahmed Hegazy og headet forbi Essam El Hadary, som var for sent ute.

Seiersmålet kom da Aboubakar mottok en lang ball. Omringet av tre egyptiske spillere la han ballen ned på brystkassen, lobbet over Gabr og sendte ballen i nettmaskene.

Dette er faktisk første gang siden 2004 at begge lagene har scoret i finalen i Afrika-mesterskapet.

Det er første gang Egypt slipper inn flere enn ett mål i en kamp siden november 2014. Egypt-spillerne var nærmest i sjokk over Kameruns seiersmål på slutten.

Kamerun vant første gang i 1984, så i 1988, 2000, 2002 og nå altså i 2017. Det neste Afrika-mesterskapet, i 2019, går forøvrig i nettopp Kamerun.

Liverpool-forsvareren Joel Matip var én av i alt sju Kamerun-spillere som valgte å si nei til Afrika-mesterskapet. Heller ikke West Bromwich-spiller Allan Nyom var en del av Kameruns tropp.

Kamerun åpnet mesterskapet med å spille 1-1 mot Burkina Faso, deretter vant de 2-1 over Gunea-Bissau. I den tredje kampen ble det 0-0 mot vertslandet Gabon, og det samme resultatet ble det mot Senegal. Men Kamerun vant 5-4 på straffer, og i semifinalen vant de 2-0 over Ghana.

Burkisa Faso tok bronse etter 1-0 over Ghana.