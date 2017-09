Hummels reddet Tysklands perfekte seiersrekke

(Tsjekkia - Tyskland 1-2) (San Marino - Nord-Irland 0-4) Vladimir Darida så ut til å sørge for Tysklands første poengtap så langt i kvaliken. Da dukket Mats Hummels (28) opp.

To minutter før slutt rev han seg løs på frisparket til Toni Kroos og stanget tyskerne til tre nye poeng i VM-kvalifiseringens gruppe C.

Dermed betydde det ikke all verdens at Vladimir Darida hadde dunket ballen i tverrligger og ned fra noe over 20 meter snaue 10 minutter tidligere. Mats Hummels gjorde at 1-1 ble til 2-1, det etter at Timo Werner hadde sendt tyskerne i en tidlig ledelse.

Seieren betyr at Die Mannschaft står med syv seire av syv mulige - og cruiser mot en VM-plass.

Neste hinder for fotballstorheten er Norge, som tok en etterlengtet seier mot Aserbajdsjan fredag kveld.

I den siste kampen i gruppe C endte det med en oppskriftsmessig seier til gruppetoer Nord-Irland.

De slet riktignok oppsiktsvekkende lenge mot San Marino, og det tok hele 70 minutter før Josh Magennis sendte gjestene i ledelsen. Da kom ketchup-effekten.

Samme mann sikret 2-0 fem minutter senere, og nye tre minutter etter det sørget Steven Davis for at det endte 3-0 med sin scoring fra krittmerket.

VG kommer tilbake med mer!